Santiago Gimenez queda fuera del Milan vs Lazio: ¿Llegará con Selección Mexicana?

La espera por ver de nuevo en la cancha a Santiago Gimenez tendrá que alargarse un poco más. El delantero mexicano no será convocado por el AC Milan para el partido del domingo contra la Lazio en la Serie A, según confirmó el entrenador Massimiliano Allegri en conferencia de prensa.

Cuando parecía que el atacante estaba cerca de volver a la actividad, el técnico rossonero dejó claro que aún no está listo para sumar minutos. El delantero continúa avanzando en su recuperación física, aunque el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo en esta etapa de la temporada.

Giménez no estará mañana, pero está bien desde el punto de vista psicológico”, explicó Allegri al referirse al estado del mexicano.

La baja llega en un momento clave del campeonato. El Milan busca mantenerse en la pelea por el título y continuará su persecución sobre el líder, el Inter de Milán, luego de haber reducido la distancia tras la victoria por 1-0 en el último derbi de la ciudad.

Dudas en la alineación

El equipo lombardo afrontará la visita a la capital italiana con algunas dudas en la alineación. Allegri confirmó que también deberá resolver quién ocupará el lugar del sancionado Adrien Rabiot.

No sé quién jugará mañana entre Jashari y Ricci, pero lo importante es que el equipo ofrezca un juego bien organizado y una defensa sólida, porque ellos suelen marcar en los últimos minutos”, explicó el entrenador al analizar el desafío frente a Lazio.

En contraste, el técnico aseguró que varios futbolistas ofensivos atraviesan un buen momento físico. Destacó especialmente la recuperación de Christian Pulisic, quien viene de tener una buena actuación en el derbi y continúa mejorando en lo físico.

También confirmó que Rafael Leao, Niclas Füllkrug y Christopher Nkunku se encuentran en buenas condiciones para el compromiso del fin de semana.

La ausencia de Gimenez también abre un signo de interrogación en torno a su situación con la Selección Mexicana. El delantero podría perder ritmo competitivo justo antes de la próxima Fecha FIFA, en la que el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y Bélgica.

El Milan tiene programado su siguiente partido el 21 de marzo ante el Torino, que será el último compromiso antes del parón internacional. Ese encuentro podría convertirse en la ventana definitiva para el regreso del delantero mexicano.