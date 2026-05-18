Gerardo Espinosa llega, ahora sí, al Puebla

El Puebla finalmente concretará una historia que había quedado pendiente. Este martes, Gerardo Espinosa será presentado oficialmente como nuevo director técnico de La Franja, convirtiéndose ahora sí en el hombre elegido para intentar rescatar a un equipo que viene de uno de los peores semestres de su historia reciente.

La presentación del estratega mexicano marcará el inicio formal de un nuevo proyecto deportivo dentro del conjunto poblano, que llega obligado a cambiar el rumbo después de hundirse en el fondo de la tabla general durante el torneo pasado.

Para muchos aficionados poblanos, el nombre de Gerardo Espinosa no es nuevo. Su vínculo con el club existe desde hace años, primero como futbolista entre 2014 y 2015, etapa en la que logró conquistar la extinta Copa MX, y posteriormente como candidato natural al banquillo camotero.

De hecho, el técnico estuvo muy cerca de asumir el cargo en 2023. Todo apuntaba a que sería el nuevo entrenador del Puebla, pero una reglamentación de la FMF, relacionada con su salida de la Selección Mexicana Sub-23, terminó frenando la operación cuando parecía totalmente cerrada.

Ahora el panorama es completamente distinto. Sin trabas administrativas ni reglamentarias, el estratega mexicano finalmente podrá asumir el proyecto que durante años parecía destinado para él. La directiva poblana apostó por su perfil en medio de una crisis deportiva importante que terminó por provocar la salida del español Albert Espigares.

El reto para Espinosa será inmediato y complejo. Puebla viene de perder protagonismo dentro de la Liga MX, alejado de puestos competitivos y con una afición golpeada por los malos resultados. La misión del nuevo entrenador será devolverle identidad futbolística al equipo y construir una plantilla capaz de competir nuevamente.

Además del aspecto deportivo, la llegada de ‘El Loco’ también representa un intento por recuperar la conexión entre el club y su afición. La directiva entiende que el proyecto necesita resultados, pero también estabilidad y una figura que conozca el entorno del futbol mexicano y la presión que implica dirigir a La Franja.

La presentación de este martes también podría servir para conocer los primeros movimientos rumbo al Apertura 2026, torneo en el que Puebla intentará dejar atrás la crisis y comenzar una nueva etapa bajo el mando de un técnico que llevaba años rondando el estadio Cuauhtémoc.