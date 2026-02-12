Santiago Giménez se quedaría sin socio en el Milan: el Liverpool va en serio por Christian Pulisic

El Liverpool sigue de cerca al extremo del Milan y de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, según el periodista italiano Nicolo Schira. El contrato del norteamericano de 27 años con el equipo lombardo vence en 2027, pero incluye una cláusula para extenderlo a 2028.

El excepcional rendimiento de Pulisic en la Serie A ha desatado una intensa batalla a tres bandas en la Premier League por hacerse con sus servicios. Equipos como el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham han mostrado interés en el Capitán América, que atraviesa uno de sus mejores momentos en Europa. El atacante ha demostrado ser una pieza fundamental para los Rossoneri esta temporada, acumulando 10 goles y dos asistencias en 20 partidos entre todas las competencias.

Pulisic se siente contento en Milán y esperaba que el club de la Serie A le ofreciera una extensión de contrato, oferta que, a pesar de su deseo, aún no ha llegado. Este limbo contractual mantiene el futuro del jugador en la incertidumbre y es el principal catalizador del interés de entidades de Inglaterra.

Sin embargo, el AC Milan no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Según reportes desde Italia, la directiva rossonera está encantada con el desempeño del estadunidense y tiene planes para asegurarlo. El equipo milanés, buscando cerrar la puerta a los gigantes de la Premier, estaría preparando una ofensiva para convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, fijando ya una fecha para iniciar las conversaciones y presentar una oferta que no pueda rechazar.

La escuadra lombarda no facilitará la marcha de Pulisic, que se ha adaptado perfectamente al campeonato italiano. A pesar de la presión de la Premier League y el acecho de clubes como el Liverpool, el destino del extremo parece estar en manos de la celeridad del AC Milan para materializar una extensión de contrato que satisfaga al jugador, o en el verano abrir la puerta a un posible y lucrativo regreso a Inglaterra, donde, de 2019 a 2023, dejó su brillo en el Chelsea. La decisión final sobre su futuro, ya sea un compromiso a largo plazo en San Siro o un cambio a la élite del futbol de la isla, se espera en las próximas semanas.