¿Regresa el Bebote? Santiago Gimenez apunta a la convocatoria del Milan contra la Lazio

El regreso de Santiago Gimenez a las canchas está cada vez más cerca. Tras superar una lesión en el tobillo que incluso requirió cirugía, el delantero mexicano ya se reintegró a los entrenamientos con el Milan, por lo que su vuelta a la actividad podría darse en los próximos días.

De acuerdo con reportes del periodista italiano Antonio Vitiello, será este sábado cuando se defina si el atacante azteca entra en la convocatoria del equipo rossonero para el duelo de la Jornada 29 de la Serie A frente a Lazio.

La decisión final dependerá del cuerpo técnico encabezado por Massimiliano Allegri, que evaluará si el mexicano está listo para reaparecer o si prefieren esperar unos días más para evitar cualquier recaída.

Más de cuatro meses fuera de las canchas

El ‘Bebote’ ha permanecido cuatro meses y medio fuera de actividad debido a la lesión. Sin embargo, en los últimos días dio un paso importante en su recuperación al realizar trabajo físico en el gimnasio y posteriormente incorporarse a las sesiones de futbol junto a sus compañeros.

Estos avances han reavivado la esperanza de verlo nuevamente en acción con el Milan antes de lo previsto.

Inicialmente se especulaba que su regreso podría darse hasta la Jornada 30 ante Torino, pero el progreso mostrado en los entrenamientos abre la puerta a que aparezca en la convocatoria contra Lazio, aunque sea comenzando desde el banquillo.

También apunta a volver con México

El posible regreso de Gimenez también sería una buena noticia para la Selección Mexicana, ya que podría ser considerado para la próxima Fecha FIFA a finales de marzo.

En ese periodo, el Tri tiene programados partidos amistosos frente a Portugal y Bélgica, por lo que el delantero mexicano buscaría retomar ritmo justo a tiempo para volver a vestir la camiseta nacional.