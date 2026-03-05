Santiago Giménez y Johan Vásquez: La dupla mexicana que el AC Milan busca reunir

Luego de cinco años jugando regularmente en Italia, la recompensa puede caer en el esfuerzo de Johan Vásquez, quien sería pretendido por el AC Milán una vez que culmine la Copa del Mundo. Para el defensa, esto se convierte en una emoción extra para enfrentar el Mundial en casa con México con mayor énfasis en trascender. De tal modo, jugaría con Santiago Giménez, el otro mexicano de la liga italiana y su compañero en Selección y por primera vez en la historia habría dos jugadores nacionales en uno de los clubes más importantes del mundo.

Incluso, Johan Vásquez se sobrepuso a dos descensos en sus primeras campañas. Con el Genoa en 2022 vio cómo el equipo se hundió en la Segunda, pero lo salvaron, porque fue tan buena su presentación en Italia que el recién ascendido Cremonese lo pidió prestado.

Ese 2022-23 fue muy similar. Partidos duros, injustos, frustraciones y negaciones que los llevaron de nuevo al abismo y con él a Johan que sufrió un nuevo descenso, pero otra vez salvado, porque el Genoa regresó como dueño de su carta a Primera.

Genoa es 14º de la Serie A con 5 puntos por encima de los puestos de descenso. Reuters

Sin embargo, él nunca dejó de ser constante y a partir de 2023 las cosas mejoraron a tal grado de que en 2025 ya aparecía como capitán del equipo, siendo la primera vez que un futbolista mexicano es el líder de un equipo en la Serie A.

EL MILÁN LO QUIERE

Los números de Vásquez son tan regulares que no ha pasado desapercibido para un club importante en Italia como el Milán. En casi cinco años ha disputado 144 partidos, es decir, una alta fiabilidad de 30 partidos por año, lo que le han hecho un referente y exponencial en el Calcio.

El Milán, que requiere atornillar la zaga central de su equipo dirigido por Massimiliano Allegri, suele poner una línea de cinco defensas en la que buscan encajar al mexicano. Los habituales en esa zona son Koni de Winter o Fikayo Tomori.

Santiago Gimenez está cerca de regresar a la actividad futbolistica. Ya lleva más de un año en el Milán. AC Milan

El Milán deberá desembolsar unos 13 millones de dólares si es que pretende a Johan Vásquez, pero el Genoa pretende que haga un buen Mundial para elevar su precio.