San Antonio silencia Nueva York: El orgullo de los Spurs frena la fiesta de los Knicks en las Finales de la NBA

Los Spurs se negaron a entrar en la historia por las razones equivocadas. Liderados por una actuación dominante de Victor Wembanyama, San Antonio derrotó 115-111 a los Knicks en el Madison Square Garden para mantenerse con vida en las Finales de la NBA, evitar una desventaja de 3-0 y asegurar que la serie regrese a Texas para un quinto partido. La victoria también permitió a los Spurs conservar una de las rachas más notables de la liga, ya que no pierden tres encuentros consecutivos desde hace más de un año. Al mismo tiempo, frenaron el impresionante impulso de Nueva York, que llegó a la noche con 13 triunfos consecutivos en los playoffs y la posibilidad de colocarse a una sola victoria de conquistar su primer campeonato desde 1973.

Faltaban menos de diez segundos para que el reloj del último periodo se agotara y el Madison Square Garden no era una arena de baloncesto; era una caldera a punto de estallar. OG Anunoby acababa de emergió desde la esquina para clavar un triple inverosímil que puso el marcador por apenas dos puntos. La grada de los Knicks, de pie desde hacía minutos, rugió con una fuerza que sacudió las estructuras del viejo edificio de la calle 33, haciendo eco en el palco donde Donald Trump atestiguaba el drama.

La catástrofe para los visitantes pareció consumarse de inmediato, pero Stephon Castle anotó dos tiros libres cruciales para asegurar la victoria.

La defensa de los Spurs cerró las compuertas, blindó el perímetro y sofocó el último suspiro neoyorquino para sellar un triunfo cardiaco que recorta distancias en la serie (2-1).

El búnker político y el abucheo a Trump

Mucho antes de que el balón rebotara con tintes de thriller, el Garden ya había fijado su propia postura política. Las inmediaciones de Manhattan se convirtieron en un búnker de seguridad nacional desde la tarde, sometiendo a los aficionados a filtros de estilo aeroportuario debido a la presencia de Donald Trump, el primer mandatario en funciones en acudir a unas Finales de la NBA.

La bienvenida de su ciudad natal fue hostil. A las 19:30 horas (tiempo de Nueva York, la comitiva presidencial avanzó entre pancartas de rechazo y gestos de desaprobación de los transeúntes. El clímax del descontento ocurrió durante el himno nacional interpretado por Avery Wilson: en cuanto las pantallas gigantes enfocaron a Trump saludando a la bandera, un abucheo monumental y unánime sepultó los tímidos aplausos de algunos sectores, recreando la misma animadversión que el mandatario ya había enfrentado a finales de 2025 en el US Open de Queens.La montaña rusa del Garden: del vendaval neoyorquino al muro tejano

Trump recibió abucheos por parte del público del MSG. REUTERS

El encuentro fue un intercambio salvaje de largas posesiones y defensivas ferreas. San Antonio saltó a la duela con el orgullo herido y la estadística a su favor (no ligan tres derrotas consecutivas desde hace un año). Su defensa asfixiante maniató a los locales en el primer cuarto para adelantarse de forma clara por 33-22.

La respuesta de Nueva York fue un vendaval. Impulsados por una actuación titánica de Jalen Brunson, quien cargó con el equipo al hombro para firmar 32 puntos, los Knicks firmaron un segundo cuarto de antología (42-23) para darle la vuelta al marcador antes del descanso y estirar la ventaja en el tercer periodo (35-27) gracias a la presencia física de Karl-Anthony Towns en la pintura. La fiesta neoyorquina parecía completa y el campeonato a un paso de distancia.

El factor Wembanyama y los paños fríos de Fox

Pero el último cuarto perteneció a la resiliencia de San Antonio y a la imponente figura de su pívot estrella. Victor Wembanyama sacudió los titubeos del perímetro y se consagró con una noche histórica de 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. El gigante francés tapó las líneas de pase y se convirtió en una muralla infranqueable cuando los Knicks buscaban el tiro de gracia.

El momento de mayor peligro para los Spurs llegó con menos de tres minutos en el reloj, justo después de que Brunson encendiera a la grada con un triple de antología que parecía iniciar la remontada de los Knicks.

Los Spurs habían mostrado durante toda la serie la capacidad de construir ventajas tempranas. Lo habían hecho en Texas y volvieron a conseguirlo en Nueva York. La diferencia fue que esta vez lograron sostener el golpe. San Antonio encontró el equilibrio colectivo que había extrañado en los dos primeros encuentros y respondió con su actuación más completa de las Finales. El balón circuló con fluidez, aparecieron 28 asistencias y seis jugadores terminaron con cifras dobles.

Victor Wembanyama fue el MVP de los Spurs. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El francés Victor Wembanyama, también escribió una página más en su rápida ascensión dentro de la NBA. Con apenas 22 años y 155 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de las Finales con al menos 30 puntos, cincorebotes y cinco asistencias en un partido, sólo detrás de Magic Johnson. Sus 3 bloqueos de la noche también le permitieron alcanzar 70 tapones en estos playoffs, superando los 69 que registró Dikembe Mutombo en la postemporada de 1994, la mayor cifra para un jugador en su debut en playoffs desde que la NBA comenzó a contabilizar oficialmente ese apartado estadístico en 1974.