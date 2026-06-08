Donald Trump llega a las Finales de la NBA y es recibido con abucheos en el Madison Square Garden

La primera visita de un presidente en funciones a un partido de las Finales de la NBA estuvo acompañada por un amplio operativo de seguridad, protestas en las calles y una ruidosa reacción de los aficionados dentro del Madison Square Garden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió la noche del lunes al Juego 3 de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio en presenciar un partido de la serie por el campeonato de la liga.

Su llegada al recinto ocurrió poco después de las 17:30 de la noche (hora de la Ciudad de México), cerca de una hora antes del inicio del encuentro. El desplazamiento presidencial provocó cierres de calles, restricciones de tránsito y controles de acceso reforzados alrededor del Madison Square Garden, ubicado en el corazón de Manhattan.

La presencia de Trump en el MSG necesitó de un fuerte operativo de seguridad. REUTERS

Desde varias horas antes del partido, miles de aficionados enfrentaron revisiones similares a las de un aeropuerto para ingresar al inmueble. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido a las medidas extraordinarias de seguridad implementadas para el evento.

La presencia presidencial también modificó la dinámica habitual en los alrededores del estadio. Varias calles fueron cerradas al tránsito vehicular y peatonal, mientras que algunas actividades programadas para los aficionados fueron canceladas.

En el exterior del recinto aparecieron pequeños grupos de manifestantes. Algunos portaban pancartas con mensajes dirigidos al mandatario. Reporteros que acompañaban la caravana presidencial señalaron que durante el trayecto hacia el Madison Square Garden también pudieron observar gestos de desaprobación de algunas personas congregadas en la zona.

Los abucheos dentro del Madison Square Garden

La reacción más evidente ocurrió una vez iniciado el protocolo previo al partido.

Mientras se interpretaba el himno nacional de Estados Unidos, las pantallas del Madison Square Garden mostraron una imagen de Trump saludando a la bandera. La aparición del mandatario provocó una fuerte mezcla de silbidos y abucheos provenientes de distintos sectores del recinto.

Aunque también se escucharon algunos aplausos aislados, la respuesta predominante del público fue de desaprobación.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y en las transmisiones televisivas del partido, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche antes incluso del salto inicial.

No es la primera vez que Trump enfrenta una reacción similar durante un evento deportivo celebrado en Nueva York.

Durante la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis en 2025, celebrada en Queens, el mandatario también fue recibido con abucheos cuando apareció ante los asistentes.

Una noche histórica para la NBA y para Nueva York

Más allá del componente político, el partido representó una fecha histórica para la ciudad.

El Juego 3 marcó el regreso de las Finales de la NBA al Madison Square Garden por primera vez desde junio de 1999.

Trump recibió abucheos por parte del público del MSG. REUTERS

Los Knicks llegaron al encuentro con ventaja de 2-0 en la serie después de ganar los dos primeros partidos ante los Spurs.

Nueva York busca conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973 y colocarse a una victoria de una situación prácticamente irreversible en la historia de las Finales. Ningún equipo ha logrado remontar un déficit de 3-0 para ganar el título.