Finales NBA 2026: entradas para el Juego 3 en Nueva York se desploman tras anuncio de la visita de Trump

La expectativa por el regreso de las Finales de la NBA al Madison Square Garden continúa siendo alta, pero el mercado de reventa registró un giro inesperado en las últimas horas.

Los precios para asistir al Juego 3 entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio sufrieron una fuerte caída luego de alcanzar niveles históricos durante el fin de semana. De acuerdo con los registros del mercado secundario, el boleto más económico para el encuentro del lunes llegó a cotizarse por encima de los 11,000 dólares tras la victoria de Nueva York en el segundo partido de la serie.

Sin embargo, menos de 48 horas después, el precio mínimo descendió por debajo de los 5,000 dólares, una reducción superior al 50 por ciento

Estricta seguridad disminuye los precios

La caída coincide con el anuncio de la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al encuentro, una visita que ha provocado un amplio despliegue de seguridad alrededor del Madison Square Garden.

Las autoridades establecieron un perímetro especial en varias calles de Midtown Manhattan. Además de las restricciones vehiculares y peatonales, los aficionados recibieron instrucciones para llegar al menos dos horas antes del inicio del partido debido a controles adicionales de acceso.

La política de ingreso también fue endurecida con restricciones sobre bolsos y equipaje, mientras que una fiesta para aficionados programada en las inmediaciones del recinto fue cancelada.

Pese al descenso registrado para el Juego 3, los precios continúan entre los más elevados del deporte profesional estadounidense. Las entradas para el Juego 4 mantienen valores cercanos a los 9,000 dólares en reventa, mientras que un eventual Juego 6 ronda los 11,000 dólares.

La serie también influye en el comportamiento del mercado. Los Knicks llegan a Nueva York con ventaja de 2-0 y la posibilidad de acercarse a su primer campeonato desde 1973, un escenario que mantiene una elevada demanda pese a la reciente corrección de precios.

Me parece genial que hayan pasado 27 años desde las últimas Finales en este pabellón", declaró Jalen Brunson. "Sé que la afición está muy emocionada, y con razón. Pero como equipo, todavía tenemos trabajo por hacer".

Las Finales regresan al Madison Square Garden por primera vez desde 1999 y continúan generando uno de los mercados de boletos más costosos de los últimos años en la NBA, incluso por encima de varios eventos deportivos de alcance nacional celebrados recientemente en Estados Unidos.