Álvaro Fidalgo vuelve al Betis tras el Mundial y ya trabaja con Pellegrini

Álvaro Fidalgo fue el primero de los tres futbolistas mundialistas del Real Betis en regresar a los entrenamientos del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, luego de finalizar su periodo de descanso tras su participación en la Copa del Mundo.

El mediocampista mexicano se reincorporó al trabajo con el conjunto verdiblanco y fue incluido en la convocatoria de 29 jugadores que viajarán a Marbella, Málaga, donde el Betis continuará con su preparación rumbo a la nueva temporada.

La concentración en territorio español forma parte de la planificación del equipo después de completar sus primeras etapas de pretemporada en Alemania y posteriormente en Sevilla, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque de la competición oficial.

Fidalgo vuelve al trabajo; Betis espera a Lo Celso y Cucho Hernández

Con el regreso de Álvaro Fidalgo, el Real Betis comenzó a recuperar a sus futbolistas que tuvieron actividad mundialista. Durante la estancia en Marbella, el club espera la incorporación del argentino Giovani Lo Celso y del colombiano Cucho Hernández, quienes también participaron en la justa internacional.

Además, el cuadro de Pellegrini contará con jugadores que continúan con su proceso de recuperación y puesta a punto, como el marroquí Ez Abde y Aitor Ruibal.

Betis ajusta detalles para la nueva temporada

Una de las bajas en la convocatoria será la del portero Diego Conde, quien sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante el partido amistoso frente al Granada. Su lugar será ocupado por el joven guardameta ucraniano Yan Zhuravskyi, de apenas 17 años.

Durante la concentración en Marbella, el Betis disputará partidos amistosos ante el Olympique de Lyon y el Almería, como parte de la preparación física y táctica que encabeza Manuel Pellegrini.

Con Álvaro Fidalgo nuevamente integrado al grupo, el conjunto verdiblanco continúa afinando detalles para afrontar una nueva campaña con la intención de competir al máximo nivel.