De la nostalgia de 1999 al fenómeno Wembanyama: Lo que esconde el inicio de las Finales de la NBA 2026

En medio de todo el bum por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las Finales de la NBA tendrán su comienzo esta noche con una serie que reúne historia, mercados opuestos y dos equipos que representan momentos muy distintos dentro de la liga.

Los New York Knicks regresan al escenario más importante del baloncesto por primera vez desde 1999. Del otro lado aparecen los San Antonio Spurs, una franquicia acostumbrada a competir por campeonatos y que busca escribir un nuevo capítulo ganador alrededor de Victor Wembanyama.

La serie enfrenta al mercado más grande de la NBA contra uno de los más pequeños. También revive la final de 1999, cuando los Spurs derrotaron a los Knicks para conquistar el primer campeonato de su historia. 27 después, ambos vuelven a encontrarse con el trofeo Larry O'Brien en juego.

El enfrentamiento

San Antonio llega como segundo sembrado de la Conferencia Oeste después de una temporada de 62 victorias y 20 derrotas. Nueva York fue tercero en el Este con marca de 53-29.

Los Knicks han construido una identidad alrededor de Jalen Brunson y del núcleo conocido popularmente como los "Nova Knicks", un grupo de jugadores que comparte una fuerte química desde sus años universitarios. Esa cohesión ha sido una de las claves de una postemporada dominante.

Jalen Brunson (11) es el alma de los Knicks. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

San Antonio, en cambio, representa el presente y el futuro de la liga. Con Wembanyama como figura central y De'Aaron Fox como socio principal en la conducción, los Spurs han demostrado que están preparados para competir por campeonatos nuevamente.

Cómo llegaron a las Finales

Nueva York eliminó a Atlanta por 4-2 en la primera ronda, barrió a Filadelfia por 4-0 en las semifinales de conferencia y repitió la dosis ante Cleveland con otro 4-0.

Los Knicks lideran a todos los equipos de playoffs en porcentaje de tiros de campo, porcentaje de triples y asistencias. En defensa también han sido sobresalientes, registrando la mejor calificación defensiva de la postemporada con 103.5.

San Antonio recorrió un camino más complicado. Superó a Portland por 4-1, derrotó a Minnesota por 4-2 y sobrevivió a una exigente serie de siete partidos contra Oklahoma City, el mejor equipo de la temporada regular.

La eliminatoria ante el Thunder sirvió como prueba definitiva para un grupo joven que tuvo que adaptarse a distintos desafíos tácticos y físicos. Wembanyama respondió como líder y los Spurs encontraron soluciones en los momentos más exigentes de la postemporada.

Victor Wembanyama comandó la victoria de los Spurs en las Finales del Oeste AFP

Una racha histórica contra una tradición perfecta

Los Knicks llegan encendidos. Han ganado 11 partidos consecutivos por una diferencia acumulada de 262 puntos, la racha de 11 encuentros más dominante en la historia de la NBA entre temporada regular y playoffs.

San Antonio presenta una estadística igualmente llamativa. Los Spurs nunca han perdido un Juego 1 de las Finales de la NBA. En sus seis apariciones anteriores comenzaron la serie con victoria.

La mayoría de los protagonistas vivirán además su primera experiencia en unas Finales, un escenario donde cada posesión adquiere una dimensión distinta.

Josh Hart resumió el enfoque de Nueva York al señalar que el equipo está concentrado exclusivamente en la tarea que tiene por delante y no en lo conseguido hasta ahora.

De'Aaron Fox envió un mensaje similar desde el lado texano. Para el base, la clave será mantener la identidad que permitió a San Antonio ganar 62 partidos y evitar cambios innecesarios en el momento más importante de la temporada.

Calendario de las Finales NBA 2026 México

Todos los partidos podrán verse en Amazon Prime.

Juego 1 | San Antonio | 3 de junio | 18:30 horas

Juego 2 | San Antonio | 5 de junio | 18:30 horas

Juego 3 | Nueva York | 8 de junio | 18:30 horas

Juego 4 | Nueva York | 10 de junio | 18:30 horas

Juego 5 | San Antonio | 13 de junio | 18:30 horas (si es necesario)

Juego 6 | Nueva York | 16 de junio | 18:30 horas (si es necesario)

Juego 7 | San Antonio | 19 de junio | 18:30 horas (si es necesario)

Lo que está en juego

Para Nueva York, la serie representa la oportunidad de terminar una espera de 53 años. Los Knicks no levantan el trofeo desde 1973 y buscan apenas el tercer campeonato de su historia.

Para San Antonio, el objetivo es diferente. La franquicia ganó cinco títulos entre 1999 y 2014. Ahora intenta iniciar una nueva era de éxitos encabezada por Wembanyama, el jugador que muchos consideran el rostro de la próxima generación de la NBA.

La espera terminó. Mientras gran parte de la atención deportiva se concentra en el Mundial de fútbol, la NBA pone en marcha una final que combina tradición, revancha y una nueva batalla entre dos franquicias que llegan en su mejor momento.