Del salón de clases al gimnasio: Canelo Álvarez vuelve al entrenar tras cirugía

El regreso de Saúl Álvarez al gimnasio no esperó anuncios oficiales. Bastó un día. El mismo lapso que separó su ingreso a la University of San Diego de su reencuentro con el costal y el sparring. Un tránsito que resume el momento actual del campeón mexicano, dividido entre la reconstrucción física y una nueva etapa fuera del ring.

La escena quedó registrada en sus redes sociales. Sin producción ni filtros.

“Ayer mi primer día de clases y hoy mi primer sparring desde septiembre”, dice Álvarez mientras se le ve golpeando un costal. La frase funciona como bitácora y declaración de intenciones.

La intervención quirúrgica marcó el cierre de un ciclo complejo para el pugilista tapatío. Después de perder la condición de campeón indiscutido ante Terence Crawford, el tapatío eligió detenerse para reparar el cuerpo antes que forzar una defensa. Canelo fue intervenido para reparar el codo

Mbilli en el horizonte del Canelo

En ese horizonte aparece Christian Mbilli, invicto franco-camerunés que ha escalado posiciones hasta colocarse como contendiente natural. El Consejo Mundial de Boxeo lo reconoce como campeón en su línea tras una disputa administrativa que dejó fuera a Terence Crawford.

Mbilli representa un perfil distinto al de los últimos rivales del mexicano. Ritmo alto, presión constante y volumen de golpeo. Un examen físico exigente para un boxeador que vuelve de una cirugía en una articulación clave.

Mientras tanto, la rutina de Álvarez mezcla cuadernos y costales. La incursión académica en negocios es una extensión de su marca personal en una etapa donde cada decisión dentro del ring impacta también fuera de él. El gimnasio vuelve a ser el centro, pero ya no el único eje.

Septiembre se instala como punto de quiebre. Sin rival confirmado de manera oficial, pero con líneas claras en la negociación, el regreso de Canelo toma forma entre reportes y señales públicas. El primer sparring no resuelve dudas, aunque sí confirma una cosa. El campeón ya está de vuelta en su terreno.