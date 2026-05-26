Lamine Yamal sabe que el Mundial 2026 es su momento

Lamine Yamal llega al Mundial 2026 con muchas ganas y sabiendo que es su momento para hacer historia. El técnico de España, Luis de la Fuente, espera que el jugador pueda aprovechar estas circunstancias y remarcó que tienen a los mejores futbolistas en varias posiciones.

“Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es su momento y tiene que aprovecharlo. El próximo Mundial es dentro de cuatro años... Es muy bueno, pero será mejor si sus compañeros le hacen rendir mejor. Tenemos los mejores del mundo en muchas demarcaciones”, declaró el seleccionador.

El técnico de España, Luis de la Fuente, señaló que se vende la parte más frívola de Lamine Yamal Reuters

Luis de la Fuente apuntó que el jugador del Barcelona tiene una proyección y un talento superior a la media, así como ganas de ser importante.

“De Lamine se vende la parte más frívola. Después de todo lo que trabaja es normal que pueda pegarse una fiesta algún día. Pero pongamos en el foco que eso es consecuencia de todo lo demás”, añadió.

De la Fuente se mostró optimista con la recuperación de Lamine de la lesión muscular que le impidió jugar los últimos partidos de la temporada.

“En los cálculos que tenemos, todos van a llegar creo; soy muy optimista, creo que estarían disponibles para el primer partido”, explicó el seleccionador español, en referencia a Lamine y otros jugadores como Nico Williams.

Destacan la madurez futbolística de Lamine Yamal Mexsport

“Ahora, ya se valorará si es interesante que juegue en ese partido” contra Cabo Verde el 15 de junio, con el que España iniciará su periplo mundialista.

“En nuestra prudencia también, nuestra mirada va más allá del primer partido y también del segundo... Entonces, si hay que esperar un poquito más, se esperará”, advirtió.

LOS PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: España vs. Islas de Cabo Verde – Estadio Atlanta.

- Domingo 21 de junio: España vs. Arabia Saudita – Estadio Atlanta.

- Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara.