Obed Vargas obtiene el pasaporte español: ¿Se queda en el Atlético de Madrid?

La permanencia del mexicano Obed Vargas en el Atlético de Madrid podría haber recibido un impulso luego de que el jugador logró obtener el pasaporte español, con lo cual, ya no necesitaría ocupar una plaza de extranjero dentro del equipo colchonero, sin embargo, esto podría no ser suficiente para mantenerlo en la escuadra.

Según informó el diario español AS, Vargas logró el pasaporte español dado que su madre Marisol Vargas tiene ascendencia española, lo cual le permite acceder a obtener el documento de la nación europea.

El nacido en Anchorage, Alaska, y que se desarrolló en academias del Seattle Sounders de la MLS decidió en el 2024 jugar de forma definitiva con México, esto a pesar de que tenía la oportunidad de representar a los Estados Unidos por su estado de nacimiento. Luego, a inicios de 2026, firmó un contrato con el Atlético de Madrid dejando su equipo dentro de la Major League Soccer.

El nuevo pasaporte le permitiría dejar de ocupar una de las plazas de los extracomunitarios dentro del Atlético de Madrid. En la LaLiga existen este número de posiciones abiertas para jugadores que no pertenecen al territorio de la Unión Europea.

El futuro de Obed Vargas

El mexicano realizó un total de 12 partidos en LaLiga y otorgando una asistencia en la mitad de temporada que disputó.

Sin embargo, la reestructuración que busca el equipo dirigido por Diego Simeone podría dejarlo fuera. La escuadra intentará pelear por el campeonato local el próximo año, pero también por la Liga de Campeones de la UEFA luego de haber sido eliminados en semifinales por el Arsenal.

El paso de Obed Vargas en el Atlético estaría en duda AFP

Si bien Obed Vargas ha recibido comentarios positivos dentro del equipo de jugadores como Antoine Griezmann, quien ahora emigrará a la MLS, un posible préstamo para obtener recursos o plazas podría estar en el horizonte.