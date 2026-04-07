“Nunca es tarde”: Esta es la carrera que estudiará el ‘Canelo’ Álvarez

El campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por un nocaut ni por una pelea millonaria, sino por una decisión que ha sorprendido a sus seguidores: regresar a las aulas.

A sus 35 años, el pugilista ha iniciado una nueva etapa en su vida al inscribirse en la universidad, demostrando que, incluso después de alcanzar la cima del éxito, siempre hay espacio para seguir creciendo.

El Canelo Álvarez ingresa a la universidad

Fue el propio 'Canelo' quien compartió con orgullo imágenes de su primer día de clases en la Universidad de San Diego. Acompañando las fotografías, escribió una frase que rápidamente se volvió viral:

Nunca es tarde para empezar”.

El boxeador mexicano compartió su primer día de clases en redes sociales. IG canelo

Con ello, dejó claro que su disciplina no solo se limita al ring, sino que ahora también se extiende al ámbito académico. Y aunque durante años ha sido considerado uno de los mejores boxeadores del mundo, Saúl 'Canelo' Álvarez tiene claro que su futuro va más allá del deporte.

Por ello, decidió estudiar Administración de Empresas, una carrera que le permitirá fortalecer su faceta como empresario. Ya que el tapatío no es ajeno al mundo de los negocios. A lo largo de su carrera ha construido un imperio que incluye marcas como bebidas energéticas, tiendas de conveniencia y hasta estaciones de servicio.

Estudiará Administración de Empresas para fortalecer su faceta empresarial. IG canelo

Este paso académico busca darle herramientas para consolidar y expandir esas inversiones una vez que decida retirarse del boxeo profesional.

¿Por qué el 'Canelo' no siguió estudiando?

La historia del 'Canelo' cobra aún más relevancia si se recuerda su origen. Antes de convertirse en una superestrella, el boxeador ayudaba en el negocio familiar vendiendo paletas y aguas frescas desde muy pequeño. Aquella etapa, lejos de avergonzarlo, se ha convertido en uno de los pilares de su disciplina y ética de trabajo.

El tapatío abandonó la escuela a los 15 años para dedicarse al boxeo. IG canelo

Su amor por el boxeo surgió gracias a su hermano, quien lo introdujo al deporte cuando era apenas un niño. Desde entonces, su vida cambió por completo. A los 15 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar la escuela para dedicarse de lleno al boxeo profesional.

Abandonar sus estudios no fue una decisión sencilla, pero sí necesaria para perseguir su sueño de convertirse en campeón mundial. Bajo la guía de José Chepo Reynoso, comenzó a forjar una carrera que lo llevaría a lo más alto del deporte.

Con el paso del tiempo, su esfuerzo rindió frutos. El jalisciense logró múltiples títulos mundiales y se consolidó como uno de los atletas más exitosos y mejor pagados del planeta. Sin embargo, ese camino también implicó renunciar a una adolescencia convencional, lejos de fiestas y reuniones con amigos.

Combinará su carrera deportiva con su formación académica. REUTERS

Hoy, con una carrera consolidada, el boxeador ha decidido retomar aquello que dejó pendiente: su educación.

¿Saúl El Canelo Álvarez dejará de boxear?

Lejos de retirarse, Saúl 'Canelo' Álvarez combinará sus estudios con su agenda profesional. De hecho, ya tiene en puerta nuevos compromisos en el extranjero, lo que demuestra que su disciplina será clave para equilibrar ambas facetas.

Su regreso a la escuela no solo representa un logro personal, sino también un mensaje poderoso para sus seguidores: nunca es tarde para aprender, reinventarse y buscar nuevos objetivos.

Su historia inspira al demostrar que nunca es tarde para aprender. Mexsport

La decisión del 'Canelo' ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos aplauden su determinación. Para algunos, se trata de un ejemplo de superación; para otros, una muestra de que el éxito no debe ser un límite, sino un punto de partida.