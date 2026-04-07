¿Cuánto cuesta estudiar en la universidad en la que se inscribió el 'Canelo' Álvarez en San Diego?

A los 35 años, con cinturones en cuatro divisiones y una fortuna construida golpe a golpe, Saúl Álvarez volvió al punto de partida que alguna vez dejó atrás, el aula.

El excampeón mexicano anunció que comenzó sus estudios universitarios en la University of San Diego, una institución privada ubicada en la ciudad donde reside desde hace varios años.

Nunca es tarde para empezar”, escribió en redes sociales.

Cuánto cuesta la universidad a la que asiste el Canelo

La decisión tiene un costo tangible. Estudiar en la University of San Diego implica una colegiatura anual cercana a 62,000 dólares (un millón de pesos=, sin incluir gastos adicionales como materiales, alojamiento o servicios. En total, el desembolso puede superar los 80,000 dólares por año dependiendo del formato y las condiciones del estudiante. En el caso de Álvarez, su esquema apunta a estudios remotos o híbridos, una modalidad que le permite ajustar tiempos sin desprenderse de su calendario de peleas.

El movimiento responde a una lógica empresarial. Álvarez ha construido un portafolio diversificado que incluye marcas como VMC Drinks, estaciones de servicio bajo el nombre Canelo Energy en Guadalajara y tiendas de conveniencia Upper. Su ingreso a la universidad encaja como una extensión natural de ese perfil, una búsqueda de herramientas formales para administrar y expandir su imperio.

Canelo tiene programado su regreso al ring en septiembre Redes sociales

El calendario de un boxeador de élite no admite fisuras. Las concentraciones previas a combate pueden extenderse por 8 o 10 semanas, con sesiones dobles de entrenamiento, trabajo físico, sparring y compromisos promocionales. A eso se suma su próxima pelea en septiembre en Arabia Saudita, condicionada al contexto geopolítico en Medio Oriente, donde enfrentaría al invicto Christian Mbilli.

La educación a distancia ofrece una solución quirúrgica. Plataformas digitales, clases asincrónicas y asesorías personalizadas permiten que Álvarez estudie en horarios fragmentados, muchas veces entre sesiones de recuperación o tras jornadas de entrenamiento. No es una rutina convencional, pero tampoco lo ha sido su carrera.

Álvarez abandonó la escuela en su juventud para dedicarse al boxeo y apoyar económicamente a su familia en Guadalajara. Hoy, con estabilidad financiera y reconocimiento global, regresa a completar un ciclo pendiente.