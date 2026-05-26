"Esto es una locura": El festejo de Cruz Azul que enamoró a extranjeros

Luego de que Cruz Azul logró su décima corona en la Liga MX al imponerse a los Pumas de la UNAM en la final del Clausura 2026, miles de sus aficionados se reunieron en la avenida Reforma para celebrarlo, pero esto no solo atrajo a seguidores fieles de La Máquina, de hecho también atrajo a nuevos seguidores animados por el ambiente.

Usuarios extranjeros de las zonas aledañas al Ángel de la Independencia y que viven en México se vieron animados por las celebraciones que iniciaron en la noche del domingo luego del triunfo en el Estadio Olímpico Universitario por 2-1.

“Esto es lo que pasa cuando un equipo de futbol de Latinoamérica gana", describe el usuario Josh Gutt quien decidió bajar a la celebración de Cruz Azul colocándose una prenda “azul” que en realidad era con negro y no correspondía al color, pero la intención era hacerse partícipe del momento.

“Esto es una locura”, continúa en su relato mientras recorre Paseo de la Reforma uniéndose a los fanáticos. La fiesta en su posteo demuestra que siguió hasta las tres de la mañana entre fuegos artificiales, espuma, banderas, matracas y gente arriba de algunas estaciones del Metrobús.

Él no fue el único y el usuario Alexworldwidewilliams también se integró a Reforma para mostrar el ambiente festivo, no sin antes señalar en su video que Cruz Azul era un equipo que en ocasiones fallaba en las finales pero que, ahora “han roto” esa maldición.

En ambos videos, los fanáticos cementeros invitaron a los dos usuarios de Instagram a unirse a Cruz Azul, mientras que unos más dijeron que solo era muestra de lo que un día pasaría si México ganara la Copa del Mundo.