Selección del Congo está aislada; México coordina protocolos para el Mundial por ébola

La selección del Congo está aislada en Bélgica como protocolo por el brote de ébola. En México se coordinan protocolos con Estados Unidos y Canadá para prevenir contagios, que afecta a países africanos. El país africano disputará su segundo partido de la Fase de Grupos del Mundial en Guadalajara, cuando enfrente a Colombia el próximo martes 23 de junio.

“El equipo está aislado en Bélgica”, mencionó David Kershenobich, secretario de Salud de México.

La selección del Congo jugará un partido en Guadalajara Mexsport

“México, como país anfitrión, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro. Estamos llevando todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa, sino tuviéramos una Copa, tendríamos una situación completamente distinta, pero tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén en el país”, agregó el secretario de Salud.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia en la República Democrática del Congo es “extremadamente grave y difícil” y amenaza al menos a una decena de países africanos más.

¿AFICIONADOS DEL CONGO TIENEN RESTRICCIÓN EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL?

David Kershenobich, secretario de Salud, aclaró que no hay una restricción en particular para poder ingresar a México, sólo que las personas que residan en Congo y que estén en situación de contacto, les están avisando que deben tener 21 días de aislamiento.

“En este momento no hay una restricción completa a que puedan viajar, pero sí se les recomienda que tengan 21 días de aislamiento estando ahí”, indicó.

La selección del Congo disputará su segundo partido de la Fase de Grupos del Mundial en Guadalajara Mexsport

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DEL CONGO EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Portugal vs. Congo – Estadio Houston.

- Martes 23 de junio: Colombia vs. Congo – Estadio Guadalajara.

- Sábado 27 de junio: Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta.