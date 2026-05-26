Billete histórico de Escocia para el Mundial; sólo hay 100

En Escocia están de plácemes por su regreso a un Mundial, desde 1998. Para ello, el Banco de ese país presentó un billete histórico, donde sólo hay 100 ejemplares y contiene la imagen del gol de chilena que marcó Scott McTominay en la victoria de 4-2 sobre Dinamarca, que selló el boleto para la cita mundialista.

El billete histórico de Escocia es de 20 libras esterlinas y los aficionados podrán ganarlo a través de una serie de eventos benéficos que se darán a conocer en las próximas semanas.

McTominay marcó el gol en Hampden Park en el pasado mes de noviembre y se convirtió en uno de los mejores de su selección. En el billete también aparece la imagen del puente ferroviario de Forth.

“Cosas así no suceden a menudo, así que tener la oportunidad de que un gol tan espectacular aparezca en un billete es algo un poco surrealista, para ser sincero, y me siento muy orgulloso”, mencionó McTominay a la BBC.

Scott McTominay marcó el gol en Hampden Park en el pasado mes de noviembre Foto tomada de Facebook Bank of Scotland

“Quiero ir al Mundial y dar una gran imagen de nosotros mismos y demostrar a todo el mundo que Escocia es un equipo realmente bueno”, agregó.

LOS PARTIDOS DE ESCOCIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Haití vs. Escocia – Estadio Boston.

- Viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos – Estadio Boston.

- Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil – Estadio Miami.