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Billete histórico de Escocia para el Mundial; sólo hay 100

El Banco de Escocia sacó un billete histórico de cara a su regreso a un Mundial. Contiene el golazo de chilena que marcó Scott McTominay en el pasado mes de noviembre

Por: Arturo López

Billete histórico de Escocia para el Mundial; sólo hay 100
Billete histórico de Escocia para el Mundial; sólo hay 100Captura de pantalla - https://www.bankofscotland.co.uk/

En Escocia están de plácemes por su regreso a un Mundial, desde 1998. Para ello, el Banco de ese país presentó un billete histórico, donde sólo hay 100 ejemplares y contiene la imagen del gol de chilena que marcó Scott McTominay en la victoria de 4-2 sobre Dinamarca, que selló el boleto para la cita mundialista.

El billete histórico de Escocia es de 20 libras esterlinas y los aficionados podrán ganarlo a través de una serie de eventos benéficos que se darán a conocer en las próximas semanas.

McTominay marcó el gol en Hampden Park en el pasado mes de noviembre y se convirtió en uno de los mejores de su selección. En el billete también aparece la imagen del puente ferroviario de Forth.

“Cosas así no suceden a menudo, así que tener la oportunidad de que un gol tan espectacular aparezca en un billete es algo un poco surrealista, para ser sincero, y me siento muy orgulloso”, mencionó McTominay a la BBC.

Scott McTominay marcó el gol en Hampden Park en el pasado mes de noviembre
Scott McTominay marcó el gol en Hampden Park en el pasado mes de noviembreFoto tomada de Facebook Bank of Scotland

“Quiero ir al Mundial y dar una gran imagen de nosotros mismos y demostrar a todo el mundo que Escocia es un equipo realmente bueno”, agregó.

LOS PARTIDOS DE ESCOCIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Haití vs. Escocia – Estadio Boston.

- Viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos – Estadio Boston.

- Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil – Estadio Miami.

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