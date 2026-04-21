Saint-Maximin 'vuela' con Lens y jugará Final de la Copa de Francia

Con gol de Allan Saint-Maximin, Lens se clasificó para la final de la Copa de Francia, una competición que los Sangre y Oro nunca han ganado, al derrotar con facilidad a Toulouse por 4-1, este martes en semifinales en el estadio Bollaert.

El segundo clasificado de la Ligue 1 por detrás del PSG marcó por medio de Florian Thauvin de penal (9'), Allan Saint-Maximin (18'), Mathieu Udol (36') y Adrien Thomasson (74').

El delantero argentino Santiago Hidalgo recortó distancias para Toulouse (21'), entrenado por el DT español Carles Martínez Novell.

El 22 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis, en la periferia de París, los jugadores del Lens disputarán su cuarta final de la "Coupe" (tras 1948, 1975 y 1998) frente a Estrasburgo o Niza, que se enfrentarán el miércoles, y esperarán inscribir por primera vez su nombre en el palmarés de la competición.

Allan Saint-Maximin y Florian Thauvin son dos futbolistas que pasaron por la Liga MX -con América y Tigres respectivamente-que no lograron brillar en su totalidad, sin embargo, a Flo le alcanzó para ser campeón de Liga MX con los de la Sultana del Norte durante el Clausura 2023, derrotando de manera agónica en Tiempo Extra a Chivas.

Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin, con pasado en Liga MX, buscan el primer título de Lens en la historia de la Copa de Francia. AFP

BFG