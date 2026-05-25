Knicks aplastan a Cavaliers y vuelven a unas Finales de NBA tras 27 años

Los Knicks volvieron a tocar la gloria del Este. Nueva York aplastó 130-93 a los Cavaliers de Cleveland para completar la barrida 4-0 en las Finales de la Conferencia Este y clasificar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

La franquicia neoyorquina firmó una auténtica exhibición en Cleveland. Karl-Anthony Towns terminó con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que OG Anunoby aportó 17 unidades en una noche donde prácticamente todo le salió a los Knicks. Desde la banca, Landry Shamet encendió el perímetro con 16 puntos, mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson sumaron 15 cada uno.

El dominio fue tan amplio que el entrenador Mike Brown retiró a sus titulares con 7:47 por jugar y ventaja de 35 puntos, mientras los aficionados neoyorquinos presentes en la arena comenzaron a cantar “Knicks in four”. Incluso celebridades como Spike Lee, Timothée Chalamet y Kylie Jenner acompañaron la fiesta desde las tribunas.

Nueva York encontró el golpe definitivo desde el primer cuarto. Aunque Cleveland arrancó mejor y tomó ventaja de 17-14 tras una clavada de Evan Mobley, los Knicks respondieron con una racha demoledora. Primero hilaron nueve puntos consecutivos y después construyeron un brutal parcial de 20-0 que rompió completamente el partido.

Los Cavaliers pasaron más de cinco minutos sin encestar y comenzaron a perder balones constantemente ante la intensidad defensiva de Nueva York. Donovan Mitchell intentó sostener a Cleveland con 31 puntos, pero nunca encontró respaldo suficiente y terminó viendo cómo su equipo era barrido en playoffs por primera vez desde las Finales de 2018 ante Golden State.

Al medio tiempo, los Knicks ya ganaban 68-49 y tenían control absoluto del encuentro. Towns ya había firmado doble-doble antes del descanso con 10 puntos y 10 rebotes, reflejando el dominio físico que impuso Nueva York en ambos costados de la cancha.

La diferencia siguió creciendo hasta alcanzar los 45 puntos en el último cuarto, convirtiendo el cierre de la serie prácticamente en una celebración anticipada para los Knicks, quienes ahora buscarán su primer campeonato desde 1973.

Además del regreso a las Finales, el camino de Nueva York también confirma el impacto inmediato de Mike Brown, quien tomó al equipo esta temporada y logró llevarlo a la serie por el título en su primer año al frente de la franquicia. Será apenas la segunda vez que Brown dispute unas Finales de la NBA como entrenador, luego de hacerlo con Cleveland en 2007.

Ahora, los Knicks esperan rival entre Oklahoma City y San Antonio, serie que se encuentra empatada 2-2 y que continuará este martes en Oklahoma City.