"Quiero lo que merezco, el mundo es chico y lo que hay en él": Efraín Juárez tras renunciar en Pumas

Luego de confirmarse su salida de Pumas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, Efraín Juárez lanzó un polémico mensaje en sus historias de Instagram, compartiendo la escena de Scarface en donde se pronuncia la siguiente frase: “Yo quiero lo que merezco, el mundo es chico y lo que hay en él”.

Pumas perdió la Final del Clausura 2026 de Liga MX ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, manteniendo 15 años sin poder consagrarse en el futbol mexicano y consumando un fracaso para la institución universitaria.

Pese a que la intención de la Directiva era que Juárez continuara en el equipo de cara al siguiente semestre, y que fuera él mismo que encabezara el proyecto de Pumas, diversos desacuerdos con los altos mandos del conjunto del Pedregal orillaron a que renunciara a su cargo como entrenador del equipo 7 veces campeón del futbol mexicano.

Minutos después de revelarse su salida de Pumas, Efraín Juárez utilizó sus redes sociales para compartir la escena de Scarface en donde –además de dar a entender que saldrá del club- menciona su molestia desde las palabras del actor:

Todo parece indicar que el destino de Efraín Juárez está en Bélgica con un club donde podrá vivir su tercera etapa en Europa, sin embargo, ésta sería la primera del estratega como Director Técnico, mismo que intentará poner a prueba su experiencia en Atlético Nacional y Pumas.

Una de las grandes deudas que Efraín Juárez deja en Pumas es justamente la de la Liguilla, donde únicamente logró sumar 1 triunfo en 9 partidos disputados, quedándose eliminado en Play-in (Clausura 2025 y Apertura 2025) y en la Final del Clausura 2026 ante su propia gente, quienes terminaron criticando el planteamiento del estratega de 38 años.

BFG