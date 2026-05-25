Efraín Juárez se va de Pumas por falta de garantías: Bélgica lo espera

Efraín Juárez no continuará en Pumas tras haber disputado la Final de Liga MX ante Cruz Azul y dejar ir el título con los universitarios luego de contar con ventaja durante 23 minutos; falta de garantías fue la gota que derramó el vaso en la continuidad del estratega nacional en el conjunto del Pedregal… mismo que terminaría dirigiendo en Europa durante la siguiente temporada.

Luego de 46 partidos al frente de Pumas, Efraín Juárez estará despidiéndose del club con el que logró consagrarse como campeón en su etapa como jugador, sin embargo, fue en su paso como estratega donde no logró levantar el trofeo del futbol mexicano, por lo que dejará su sitio en el banquillo universitario, mismo en el que Guillermo Almada sería el candidato número uno para sustituirlo.

Efraín Juárez tras la ceremonia de premiación al recoger su medalla como subcampeón. Mexsport

­­Pese a las diversas versiones que se manejaron en las últimas horas, Efraín Juárez no cumplirá con los 6 meses de contrato que le restan, partiendo a Europa para hacer resurgir el sueño europeo que puso en pausa tras su etapa con el Standard Lieja y Brujas, sitios en los que fungió como asistente.

¿Por qué Efraín Juárez se va de Pumas?

Falta de refuerzos / el plantel corto de Pumas le pasó factura en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, quedándose sin variantes en los últimos minutos para sostener el empate ante una Máquina que se dedicó a atacar y buscar el título, mismo que terminó consiguiendo con un tanto en el 90+5’ de Rodolfo Rotondi.

Ante ello, la llegada de nuevos futbolistas al plantel para el Apertura 2026 era un punto elemental para la continuidad de Efraín Juárez, sin embargo, la falta de garantías por parte de la Directiva, fue el motivo por el que decidió no continuar al frente del conjunto universitario en el que ganó 1 partido de 9 disputados en la Fiesta Grande de la Liga MX.

Guillermo Almada sería el favorito para tomar a Pumas

Tras su paso en el futbol europeo con Valladolid en la Segunda División de España y en LaLiga con el Real Oviedo (que terminó perdiendo la categoría), Guillermo Almada estaría viviendo una tercera aventura en la Liga MX luego de haber dirigido a Santos y Pachuca.

A pesar de que no se concretó su llegada a la Selección Mexicana, Guillermo Almada fue uno de los grandes candidatos para tomar las riendas del Tri de cara al Mundial 2026, nombre que –en su momento- destacó junto al de Marcelo Bielsa.

Con Pachuca consiguió 4 títulos, uno a nivel nacional y 3 en el plano internacional, lo que le da las credenciales suficientes para (de concretarse) arribar a Pumas y encender nuevamente la ilusión de cortar 15 años sin títulos de Liga MX para los universitarios.

Estas fueron las coronas conseguidas de Guillermo Almada con los Tuzos:

- Apertura 2022 de Liga MX.

- Concachampions 2024.

- Derbi de las Américas, Copa Intercontinental 2024.

- Copa Challenger, Copa Intercontinental 2024.

Guillermo Almada dirigiendo al Pachuca, donde ganó 4 títulos. Mexsport

BFG