La Catalina está fuera del CMLL

La Catalina, llamada ‘La Diva del ring’, quedó fuera del roster de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), desde el pasado 1 de abril de 2026.

“Lo anterior deriva de la conclusión de la relación contractual, la cual no fue renovada por decisión única y expresa de la propia luchadora, quien manifestó y formalizó de manera inequívoca de no dar continuidad a dicho vínculo, por así convenir exclusivamente a sus intereses”, indicó el CMLL.

El comunicado del CMLL sobre la salida de La Catalina Foto: CMLL

El organismo le deseó éxito a La Catalina y puntualizó que éste será el único posicionamiento sobre el tema.

La luchadora chilena se había integrado a las filas del CMLL tras su paso por la WWE. Su carisma, ritmo y sus habilidades dentro del ring, la llevaron a ganarse el cariño del público.

En las filas del CMLL, La Catalina participó en el Grand Prix femenil con el equipo extranjero. Asimismo, participó en diferentes luchas de campeonato.

La chilena fue Campeona Universal de las Amazonas en 2023, luego de vencer a Zeuxis en la Arena México. Fue la cuarta luchadora en poseer este título.

Actualmente, el CMLL ha firmado a diversos luchadores con un contrato dual con AEW. El último caso fue el de la mexicana Thunder Rosa.