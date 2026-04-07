Wrestlemania 42: Cartelera completa, horarios y dónde ver el show en Las Vegas

La ‘Ciudad del Pecado’ se prepara para recibir el espectáculo más imponente del entretenimiento deportivo. Wrestlemania 42 aterrizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, los próximos 18 y 19 de abril de 2026. Con una cartelera que mezcla nostalgia, rivalidades encarnizadas y el orgullo mexicano en todo lo alto, la WWE planea romper todos los récords de audiencia.

A diferencia de otros años, la expectativa creció de forma desmedida gracias a los cruces generacionales que verán la luz en el ring. Si eres fanático de la lucha libre o de los grandes espectáculos, sabes que nada se compara con la producción que la empresa de la familia TKO despliega en su ‘Vitrina de los Inmortales’.

NOCHE 1: RIVALIDADES HISTÓRICAS Y CAMPEONATOS EN JUEGO

El sábado 18 de abril marcará el inicio de las hostilidades. El plato fuerte será la colisión por el Campeonato Indiscutido de WWE, donde Cody Rhodes defenderá su trono ante un depredador nato: Randy Orton, quien contará con el respaldo de Pat McAfee. Este duelo promete ser una cátedra técnica y emocional.

Por otro lado, el talento femenino se apoderará de los reflectores. La imponente Stephanie Vaquer pondrá en juego el Campeonato Mundial de Mujeres de WWE ante una Liv Morgan que llega en su mejor momento. Además, las parejas vivirán una auténtica guerra de eliminación cuando Nia Jax y Lash Legend intenten retener sus títulos ante leyendas como The Bella Twins y Charlotte Flair.

Cartelera de la Noche 1 de Wrestlemania Vegas. Foto: Cortesía de WWE

La acción no parará ahí, pues el choque entre Seth Rollins y Gunther definirá quién es el verdadero motor de la compañía. Para los amantes del caos, el Unsanctioned match entre Drew McIntyre y Jacob Fatu garantizará que la seguridad del estadio trabaje horas extra.

NOCHE 2: EL EVENTO ESTELAR Y EL ORGULLO MEXICANO CON PENTA

El domingo 19 de abril, la temperatura en Las Vegas subirá al máximo. El evento principal es una de esas luchas que marcan una era: CM Punk contra Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Pesado. Dos pilares de la industria frente a frente para decidir quién manda en el patio.

La cartelera también incluye el regreso de Brock Lesnar, quien medirá fuerzas ante el poder físico de Oba Femi, y el enfrentamiento entre Jade Cargill y Rhea Ripley que definirá la supremacía femenina.

Cartelera de la Noche 2 de Wrestlemania Vegas. Foto: Cortesía de WWE

Sin embargo, para la afición en México, el momento cumbre ocurrirá cuando el Campeón Intercontinental, Penta, entre al cuadrilátero. El mexicano enfrentará una de las pruebas más duras de su carrera en un Ladder match (lucha de escaleras). Penta defenderá su cinturón ante cinco oponentes de altísimo nivel: Rey Mysterio, Dragon Lee, Je’Von Evans, Rusev y JD McDonagh. Ver a tres mexicanos disputar un título de tal prestigio en Wrestlemania es un hito histórico que nadie querrá perderse.

¿DÓNDE VER WRESTLEMANIA Y A QUÉ HORA?

En México, la transmisión iniciará a las 17:00 horas (tiempo del centro) a través de la plataforma de streaming Netflix y en Estados Unidos los primeros combates también podrán seguirse por la señal de ESPN.