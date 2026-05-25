¿Cruz Azul superó a Chivas? La verdad sobre sus títulos oficiales

La polémica es por una Leagues Cup, que según afectaría, según han desvelado, las estadísticas de campeonatos de Cruz Azul. La Máquina, con el reciente título de liga, ha superado a las Chivas por un trofeo más en el rango de oficiales.

Ahora bien, aquí hay que aclarar un asunto de suma trascendencia: sólo hay títulos oficiales cuando son avalados por la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX. En este caso, la Leagues Cup que obtuvo Cruz Azul en 2019 (cuando se llamaba aún showcase) fue avalada por la Liga MX, por lo que pasa a ser título oficial.

Muchas personas debatieron en redes este cambio de posiciones, pues La Máquina subió al segundo sitio histórico entre los títulos oficiales, sólo por debajo del América.

LOS DATOS EN LA MANO, CRUZ AZUL TIENE 27 TÍTULOS

Algunos historiadores como Joel González van más allá: "hay que tomar la historia del futbol mexicano desde su inicio, entonces en realidad el América no tendría 42 como lo ponen muchos, sino 47 y Cruz Azul efectivamente pasa a ser el segundo con 27 títulos, uno más que Chivas".

El América es el que más títulos tiene en México, pero Cruz Azul subió a la segunda posición Imagen de Redes Sociales

Cruz Azul tiene esta foja histórica:

10 títulos de liga



títulos de liga 7 Copas de concacaf

4 Copas México

3 Campeón de Campeones

1 Supercopa de la Liga

1 Supercopa Mx

1 Leagues Cup

Esta Leagues Cup es la que muchas personas demeritan porque fue ganada cuando el torneo era aún experimental entre la Liga MX y la MLS. Aunque era un certamen que ni la misma Concacaf reconoce como oficial —puesto que esto se hizo formalmente desde 2023—, la realidad es que para la Liga MX es válida y cuenta con todo el crédito, por lo tanto, es oficial.

Cuando Cruz Azul ganó la Leagues Cup en 2019 tenía a jugadores como Jonathan Cabecita Rodríguez. Especial

"No lo hace oficial la Concacaf porque no es un torneo que organicen, pero desde la Liga, Óscar Guevara que lleva la parte de historia, avala el título. Ni ellos ni la FIFA tienen un control total de esto; el único circuito que rige esto en primera instancia es la Liga MX", afirma el historiador Joel González.

La Liga MX aceptó desde hace años que el título de Leagues Cup es válido y para sus archivos es oficial. Por lo tanto, Cruz Azul tiene 27 títulos y ha dejado atrás a las Chivas.