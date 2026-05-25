Astros lanzan sin hit ni carrera combinado… y mexicano estuvo cerca de arruinarlo

Los Astros de Houston firmaron una de las noches más dominantes de la temporada en Grandes Ligas al conseguir un sin hit ni carrera combinado en la victoria por 9-0 sobre los Rangers de Texas, en un duelo donde también hubo presencia mexicana con Isaac Paredes y Alejandro Osuna.

El japonés Tatsuya Imai encabezó la joya desde la lomita con una actuación de seis entradas sin hit, acompañado después por los relevistas Steven Okert y Alimber Santa, quien además cerró el encuentro con un detalle histórico: se convirtió en el primer pitcher que finaliza un sin hit ni carrera en su debut en Grandes Ligas.

La hazaña representó el sin hit ni carrera número 17 en la historia de los Astros y el cuarto combinado para la franquicia. Además, fue el primero en Grndes Ligas desde septiembre de 2024.

Del lado mexicano, el sonorense Isaac Paredes se fue de 4-0 con Houston y salió del encuentro en la séptima entrada tras un cambio a la defensiva.

Mientras tanto, con los Rangers, el sinaloense Alejandro Osuna logró embasarse gracias a una de las cinco bases por bolas que otorgó el pitcheo de Houston.

Pero el momento más dramático llegó en su último turno. Con los Astros a solo un out de completar la joya, Osuna conectó una rola a tercera base con el bat roto y corrió con todo rumbo a la inicial para intentar romper el sin hit ni carrera. La jugada fue cerrada, aunque finalmente terminó convertido en el out 26 del encuentro, dejando a los Astos a sólo uno de completar la joya.

Después, el dominicano Alimber Santa retiró el último out para sellar el juego histórico. El batazo final fue un tercer strike cantado sobre Brandon Nimmo, confirmado tras una revisión con el sistema ABS.

Para Tatsuya Imai, la actuación también significó un respiro importante en su complicada adaptación a MLB. El japonés había llegado al encuentro con marca de 1-2 y efectividad de 8.31 en sus primeras cinco aperturas con Houston, luego de firmar un contrato por tres años y 54 millones de dólares tras su paso por el beisbol japonés.