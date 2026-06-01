Rubens Sambueza 'explota' tras convocatoria de Fidalgo con México: "¿Qué diferencias hay?"

Álvaro Fidalgo se consolidó como una alternativa de peso para Javier Aguirre para la Copa del Mundo tras completar su proceso de naturalización.

A pesar de no contar con la experiencia acumulada en eliminatorias en comparación a otros mediocampistas mexicanos, el ex de América emergió como una opción atractiva por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para generar futbol en espacios reducidos.

Álvaro Fidalgo comenzó su etapa en la Selección Mexicana con el número 19. Mexsport

Su inclusión en la convocatoria para el Mundial 2026 generó expectativas, aunque no estuvo exenta de polémica, pues Fidalgo llegó sin el bagaje internacional de varios habituales del Tri y en un contexto donde la afición y analistas debatían sobre priorizar talento local consolidado.

Sambueza critica duramente a Fidalgo en el Tri

En el podcast Los Facheros del Futbol, el exjugador Rubens Sambueza lanzó una fuerte crítica hacia la convocatoria de Álvaro Fidalgo, cuestionando la preferencia por el naturalizado sobre opciones mexicanas consolidadas.

El argentino, con amplia trayectoria en la Liga MX, expresó su visión sin rodeos y puso en duda que Fidalgo marque una diferencia significativa, a comparación de Carlos Rodríguez, quien a su criterio debió de haber sido elegido.

Con mucho respeto, gran jugador, pero el capitán de Cruz Azul... Dime en qué son diferentes futbolísticamente; puede que Fidalgo tenga un poquito más de dinámica, pero Charly llega a gol también y Álvaro no tanto últimamente, tienen buen manejo de pelota”.

El ex del América profundizó en que no ve una brecha abismal entre ambos jugadores y la ausencia de Charly solamente la conoce Javier Aguirre.

Entonces, ¿Qué diferencias hay? El entrenador de la selección debe saber por qué”, sentenció.

Sambueza insistió en el buen momento de Charly Rodríguez en Cruz Azul y argumentó que minimizar su aporte en favor de Fidalgo resulta injustificado.

¿Fidalgo le quitó el lugar a Charly Rodríguez?

Carlos Rodríguez, habitual en las convocatorias recientes de Javier Aguirre y pieza fundamental en los logros recientes de Cruz Azul, quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial.

Álvaro Fidalgo en sus primeros minutos con el número 8 en la espalda. Mexsport

El capitán de La Máquina ha sido clave en los campeonatos del equipo cementero, destacando por su liderazgo, llegada al área y consistencia en el mediocampo.

Su ausencia generó controversia, pues muchos lo consideran más merecedor del boleto mundialista, aunque Fidalgo representó la apuesta por un perfil diferente.