¿Tiene razón Martinoli? Los números de los convocados por México que juegan en el extranjero

La lista de Javier Aguirre con los 26 seleccionados que representarán a México en el Mundial 2026 generó críticas, especialmente por aquellos que juegan en el extranjero, con Christian Martinoli como uno de los más fuertes en sus palabras al señalar que, algunos han carecido de actividad constante por lo que su llamado no parece tener sentido.

Tomando como referencia las estadísticas de Transfermarkt hemos sacado los minutos de juego y aportaciones de los seleccionados que militan en diferentes partes del mundo en la temporada 2025-2026. Los números exhiben que mientras algunos llegan a más de tres mil minutos de juego, otro ni siquiera están en los mil minutos.

Algunos, incluso llevan meses con poca actividad dándole la razón a Martinoli de que, parece que por el simple hecho de militar en Europa ya tenían un lugar asegurado.

Rendimiento de los jugadores mexicanos para el Mundial 2026 que militan en el extranjero

Guillermo Ochoa: El criticado portero mexicano que estará en la lista para un sexto mundial. Aguirre le pidió mantenerse activo y cumplió en la Liga de Chipre donde jugó 22 partidos recibiendo 34 goles y disputando 1,980 minutos en el torneo principal destacando marcadores abultados en su portería.

Johan Vásquez: El originario de Navojoa y jugador del Genoa es de los que más actividad ha acumulado con 36 partidos y jugando 3,217 minutos en la temporada en la Serie A y consiguiendo una anotación. Con un cierre destacado ayudó a que su equipo librara la zona de descenso.

César Montes: El defensivo jugador del Lokomotiv también es una pieza importante del equipo en la Liga Premier de Rusia. Disputó 26 partidos, consiguió cuatro goles y jugó 2,206 minutos en el campeonato local, además de otros 210 en la Copa.

Mateo Chávez: Sus actuaciones en el Alkmaar han sido irregulares en el último semestre, especialmente por su lesión en el hombro. En la Eredivisie sumó 20 partidos logrando una anotación y jugando 826 minutos, una cifra que hace cuestionar si llega en un momento adecuado a la selección.

Jorge Sánchez: Originario de Torreón fue traspasado este año al PAOK de la liga griega disputando 10 partidos en la Super League 1 para una suma de 633 minutos y 90 minutos en la Europa League. Hasta ahora solo ha disputado cuatro partidos completos con su equipo en Europa.

Edson Álvarez: Sus lesiones y posterior cirugía cortaron su ritmo en el primer semestre del 2026, pero incluso antes de ello no ha sido un jugador regular dentro del Fenerbahce en Turquía donde su futuro está en duda. En la Super Lig sumó 768 minutos en la temporada y 313 adicionales en la Europa League además de 45 en la Copa de Turquía. Su última vez en el terreno de juego con su equipo fue el 2 de mayo de este año con solo un minuto, mientras de febrero a abril no vio actividad.

Edson Álvarez y César Huerta participaron en el entrenamiento de la Selección Mexicana en Pasadena. MEXSPORT

Orbelín Pineda: Con actividad constante con el AEK sumando 1982 minutos en la temporada con 25 partidos y 883 en la Conference League además de 498 en los playoffs para un total de 3,887 minutos y cinco anotaciones.

Álvaro Fidalgo: Mientras que en la parte final del 2025 logró 1,096 minutos con el América en el Apertura en LaLiga solo ha sumado 547 minutos, 45 en la Copa del Rey y 157 en la Europa League con un gol en España.

Luis Chávez: Con la sorprendente cantidad de 164 minutos con el Dinamo, consecuencia de una lesión del ligamento fue llamado para defender la camiseta de la Selección Mexicana.

Obed Vargas: Si bien su cifra de minutos no supera los mil con 750 entre las diferentes competencias del Atlético de Madrid, en la parte final del torneo ha tenido más regularidad con el equipo español.

Raúl Jiménez: Con más de 2,562 minutos en las diversas competencias con el Fulham y 10 goles cumplió con el requisito de mantenerse activo en su club, además de hacerlo en una de las ligas más competidas del mundo: la Premier League.

Santiago Giménez: Con apenas 1,037 minutos en Italia y sin un solo gol en la temporada en la Serie A, pero sí uno en la Copa de Italia, además de su inactividad a finales del año pasado e inicios de este, el Bebote estará en la parte delantera a pesar de la falta de anotaciones.

Julián Quiñones: El goleador de la liga árabe por encima de Cristiano Ronaldo llega con 3,041 minutos jugados en los diferentes torneos, 37 anotaciones totales y siendo figura del Al Qadisiya.