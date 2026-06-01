Monterrey presenta a Matías Almeyda: "Quiero quedar en la historia del club"

Matías Almeyda fue presentado con los Rayados de Monterrey como su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga MX y, como él mismo lo dijo, la tercera fue la vencida para integrarse al cuadro regiomontano a donde sabe llega con la misión de devolverlos a la liguilla tras una temporada complicada.

“Cuando surgio la posibiloidad de venir a Rayados me motivo mucho el tema de los valores que tiene este club, las charlas que hemos tenido. Llego en un momento especial, en un momento donde arranca un nuevo ciclo, espero estar a la altura. Las ganas las tengo…Tengo suelños, es un hermoso desafío, vengo a una institución de las más importantes”, indicó en su presentación este lunes.

Almeyda reveló que a diferencia de las otras ocasiones en que hubo interés por juntar sus caminos, la diferencia ahora fue que “esta vez porque hubo tiempo, hubo programación. Me gustó mucho el proyecto y no voy a cualquier lado. He ido a lugar donde me he sentido querido, donde me siento respetado como persona y profesional”, apuntó el exdirector técnico del Sevilla.

Al ser cuestionado sobre las exigencias de títulos que pesan sobre la institución de Monterrey, el sudamericano fue claro al señalar que el plantel se encuentra en una etapa de renovación profunda. “Monterrey es un castillo que ha tenido momentos brillantes y que últimamente futbolísticamente no fue como estaban acostumbrados. Entra en una reconstrucción que lleva tiempo... Yo no les vengo a mentir y tampoco traigo magia”.

Almeyda, quien tiene un historial con la Liga MX tras haber dirigido a Chivas en el pasado antes de ir a la MLS y posteriormente a Grecia con el AEK Atenas y, recientemente con el Sevilla, indicó que la Liga MX será un reto importante para él dado que, si bien en otros lados se minimiza a la competencia local él espera no solo obtener un éxito grupal, sino también permitirle a jugadores bajo su mando ser exportados a otras latitudes.

Matías Almeyda en el anuncio como nuevo técnico de Monterrey Mexsport

“Uno de los puntos dentro de este nuevo proceso es que con el tiempo sacaré jugadores mexicanos. No tengo duda que así será y así lo haré. Me gusta el jugador mexicano, la técnica que tiene. No seré ese que pida solo extranjeros, sacaré mexicanos, hay jugadores acá”, concluyó al ser cuestionado sobre las necesidades de aprovechar las fuerzas básicas. La mención llega medio día después de que Javier Aguirre presentó el listado de la Selección Mexicana sin un solo integrante de Monterrey.