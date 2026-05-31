Mundial 2026: Álvaro Fidalgo, el naturalizado que sí hará diferencia con la Selección Mexicana 

Álvaro Fidalgo es un distinto. Es el jugador con menos partidos en el proceso del seleccionador Javier Aguirre y así logró meterse a la lista definitiva para disputar con México la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Con el Maguito, la historia de la Selección Mexicana cuenta 18 futbolistas naturalizados. Las expectativas que rodean al jugador de 29 años son positivas en los aspectos de orden y creatividad que en muchas ocasiones ha adolecido la Selección.

Con amplio entusiasmo en el desarrollo táctico, Álvaro Fidalgo ha quedado a la disposición de Aguirre para atender funciones de contención, pese a que la recuperación de balones y el oficio defensivo no están entre sus virtudes.

El aporte del 'Maguito' con el Tricolor

Pero su visión de campo le permite explotar cualidades de organización y de ataque como interior por izquierda, funciones que lo han destacado como un jugador importante con el América a lo largo de cinco años y actualmente con el Betis.

Cabe señalar que el Betis, clasificado a la UEFA Champions League, cuenta con numerosos mediocampistas de calidad y valor en la LaLiga. El estratega bético Manuel Pellegrini ha colocado a Fidalgo por delante de la posición de contención de Nelson Deossa, pero en otras como la sustitución por el colombiano con paso por la Liga MX.

La partida del América al Betis, con el anhelo de regresar a España y competir en LaLiga, fue el salto de calidad que se ajustó en un apretado calendario futbolístico. En la segunda mitad de temporada, Fidalgo disputó 13 partidos con el Betis (nueve de liga y un gol, tres de Europa League y uno en Copa del Rey).

Fidalgo resolvió variantes para Javier Aguirre

A pesar de la alta competencia interna de los mediocentros, Álvaro Fidalgo no sólo se ha hecho de un lugar para el Mundial, le resolvió a Javier Aguirre otra variante en su sistema preferido, el 4-3-3. Y lo hizo como un interior por derecha, según lo visto en los amistosos ante Bélgica y Australia.

La adaptación del español se facilita por estar familiarizado con el entorno de la Liga MX. No por nada fue clave en la era del tricampeón América.

Titular o no, las posibilidades que ha creado el técnico Javier Aguirre con Álvaro Fidalgo son destacadas. En las modificaciones de posición por posición se han dado con Erick Sánchez (en América fue recurrente), Obed Vargas y con Gilberto Mora, de este último, el de mayor complejidad como mediocentro y por la conexión que ya goza del juvenil de 17 años con los delanteros élite Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

En su momento, cuando el Maguito perfilaba a resolver su cambio de federación para ser elegible con la Selección Mexicana, la competencia interna apuntó con Marcel Ruiz (Toluca) y Carlos rodríguez (Cruz Azul).

Los retos ahora con la lista de 26 jugadores confirmados, es el entendimiento con los elementos en la contención (Erik Lira, Edson Álvarez y Obed Vargas), de igual modo con los volantes Alexis Vega, Brian Gutiérrez, César Huerta y Roberto Alvarado.