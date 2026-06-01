McLaren celebra con decoración especial su carrera 1,000 en la Fórmula 1

McLaren presentó el diseño de su monoplaza para celebrar su participación número mil enla Fórmula 1, misma que utilizarán en el MCL40 durante las carreras de Mónaco y España, competencias consecutivas con las que abre la temporada europea del 2026 tras un breve paso por América.

Para celebrar las mil carreras del nacimiento de una de las escuderías más exitosas de la historia de la F1 se iniciarán con festejos en el circuito de Mónaco este fin de semana. En la parrilla de salida se colocará el M2B, el primer auto que utilizó el equipo en el año 1966, junto al modelo de la presente temporada. En el evento estarán presentes el director ejecutivo del equipo, el director de la escudería, los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, además de antiguos ganadores de carreras con la marca y el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El director ejecutivo de la empresa, Zak Brown, señaló que las mil carreras servirán para demostrar el espíritu heredado por su fundador, Bruce McLaren, donde el objetivo es luchar hasta el final incluso en tiemnpos difíciles.

El diseño especial de McLaren por las mil carreras McLaren

“A lo largo de nuestro pasado, este equipo siempre ha demostrado garra y determinación, ya sea en periodos de éxito o en los momentos más complicados. McLaren nunca se rinde, y esta decoración junto al momento del jueves es una forma especial de celebrar lo lejos que hemos llegado. Esperamos ponerlo en pista y reconocer lo que hemos logrado desde nuestra primera carrera, aquí en Mónaco en 1966, hasta el día de hoy. Por 1000 más”, indicó el directivo en un comunicado de prensa.

Desde su aparición inicial con el fundador Bruce McLaren al volante, la escudería acumula en sus registros 203 victorias, 561 podios, 177 pole positions, 13 campeonatos de pilotos y 10 campeonatos de constructores. Actualmente están intentando regresar en la lucha de la corona con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri tras un inicio complicado con las regulaciones 2026.