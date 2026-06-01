Barcelona y Julián Álvarez tendrían acuerdo para su fichaje; así va la negociación

El FC Barcelona ya ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

Tras cerrar la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, el club culé busca reforzar su ataque con un nombre de primer nivel que pueda marcar diferencias y soñar con más títulos.

Lamine Yamal cayendo tras un forcejeo con Julián Álvarez. REUTERS

Bajo el mando de Hansi Flick, el Barca ahora pone sus ojos en uno de los atacantes más en forma del futbol sudamericano y europeo: Julián Álvarez.

El Barca tendría un acuerdo con Julián Álvarez para su firma

De acuerdo con información de DSports, el FC Barcelona y Julián Álvarez ya habrían alcanzado un acuerdo total para el fichaje del delantero argentino.

El jugador de 26 años, campeón del mundo en Qatar 2022, habría dado el sí definitivo al proyecto blaugrana, seducido por la posibilidad de jugar en el Camp Nou y formar parte de un equipo joven y ambicioso.

El acuerdo incluiría un contrato de cinco años, con una importante mejora salarial para el ex River Plate.

Álvarez ve en Barcelona la oportunidad de consolidarse como referente ofensivo en una de las ligas más competitivas del mundo, además de reencontrarse con compatriotas y seguir creciendo a nivel internacional.

Julián Álvarez celebrando un gol. (Reuters)

Atlético de Madrid, el gran impedimento del Barcelona por Julián

Con el acuerdo con el jugador cerrado, el Barcelona iniciará ahora las conversaciones formales con el Atlético de Madrid para cerrar la operación.

Los colchoneros no quieren desprenderse fácilmente de una de sus principales estrellas y exigirían una cantidad elevada por su traspaso.

Se habla de una operación que podría rondar los 150 millones de euros en total, incluyendo variables.

Sin embargo, el club catalán ya habría presentado una oferta inicial de 100 millones de euros, cifra que el Atlético de Madrid rechazó en primera instancia, aunque dejó la puerta abierta a seguir negociando.