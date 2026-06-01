¿Por qué Uruguay no tendrá partidos de preparación? Bielsa lo revela

Uruguay llegará al Mundial 2026 sin disputar partidos de preparación. Marcelo Bielsa reveló que la Celeste tuvo que cancelar los encuentros que planeaba jugar antes de la Copa del Mundo debido a una combinación de problemas logísticos, falta de rivales adecuados y la reducción del periodo de trabajo.

El entrenador argentino explicó que originalmente existía la intención de disputar dos amistosos, uno en Montevideo y otro en el interior del país, pero el proyecto terminó por complicarse conforme avanzaron las semanas previas al torneo.

Teníamos la idea de jugar un amistoso en Montevideo y otro en una ciudad del Interior, pero se fue complicando la instrumentación de la idea. Nos costó conseguir rivales”, señaló Bielsa durante una conferencia de prensa.

Uno de los principales problemas fue que el tiempo de preparación se redujo respecto a lo que la selección tenía previsto inicialmente. Según explicó el técnico, la extensión de algunas competencias internacionales modificó por completo la planificación que habían diseñado.

Cuando imaginamos estos partidos, el tiempo de preparación era de tres semanas, pero la competencia se extendió una semana más y el tiempo de preparación para el Mundial se redujo a dos”, detalló.

La situación física de varios jugadores también influyó en la decisión. Bielsa explicó que algunos futbolistas llegan en proceso de recuperación, otros acumulan una carga importante de minutos y algunos más han tenido poca actividad en sus respectivos clubes.

“Armonizar todo eso manteniendo la posibilidad de jugar los dos partidos era de mucha dificultad”, reconoció.

A las complicaciones deportivas se sumaron problemas relacionados con la disponibilidad del Estadio Centenario y las condiciones de los campos de entrenamiento utilizados habitualmente por la selección uruguaya.

“Vimos la inconveniencia de usar campos en mal estado. Esos argumentos reunidos hicieron que decidiéramos descartar esa posibilidad porque no favorecía la preparación del Mundial sino que la dificultaba”, agregó.

Pese a la ausencia de amistosos, Bielsa aseguró que la ilusión dentro del plantel es máxima y destacó que la Copa del Mundo representa el punto más alto del proceso que ha desarrollado al frente de la selección uruguaya.

“La ilusión que tengo es máxima. Imagínese lo que significa una Copa del Mundo”, concluyó el entrenador de la Celeste.