Rompecorazones: El tenista Luciano Darderi desata tormenta en Roma por ignorar a un niño durante su entrada

Luciano Darderi vivía el torneo más importante de su carrera cuando una escena de apenas unos segundos cambió por completo la conversación alrededor de su nombre.

El italiano de 24 años, semifinalista sorpresa del Masters 1000 de Roma tras eliminar a Alexander Zverev y avanzar hasta las últimas rondas del Foro Itálico, se convirtió en tendencia en redes sociales no por un golpe espectacular ni por una remontada imposible, sino por una distracción durante su ingreso a la cancha central.

Antes de enfrentar al noruego Casper Ruud en semifinales, Darderi apareció usando unas llamativas gafas oscuras mientras caminaba rumbo a la pista principal del torneo italiano.

A su lado, un niño esperaba el tradicional protocolo de entrada. La mano quedó extendida en el aire. Darderi siguió caminando. El gesto que explotó en redes sociales

La escena ocurrió justo después de que Ruud tomara de la mano a la niña asignada para acompañarlo al ingreso del estadio.

Detrás aparecía Darderi.

El joven recogepelotas levantó el brazo esperando repetir el gesto ceremonial, pero el italiano avanzó sin mirarlo y continuó saludando al público del Foro Itálico.

El niño quedó desconcertado durante unos segundos antes de caminar sólo hacia la cancha.

Las imágenes se viralizaron casi de inmediato.

En plataformas como X, TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse críticas hacia el tenista italiano, mientras varios usuarios calificaban el momento como “incómodo”, “frío” o “innecesario”.

Medios italianos como Corriere dello Sport señalaron que probablemente se trató de “un descuido o un gesto involuntario”, aunque reconocieron que la reacción pública fue inmediata.

El incidente terminó opacando parcialmente una semana histórica para Darderi, quien alcanzará al menos el puesto 16 del ranking ATP tras su actuación en Roma. Las gafas que alimentaron la discusión

Parte de la conversación también giró alrededor de las gafas utilizadas por Darderi durante la entrada.

Varios aficionados señalaron que podrían tratarse de un modelo especial de Oakley desarrollado en colaboración con Meta, diseñado para grabación inmersiva y captura de video desde la perspectiva del usuario.

Esa posibilidad provocó todavía más comentarios.

Algunos usuarios acusaron al jugador de estar más concentrado en grabar su entrada al estadio que en el protocolo de presentación con el niño.

No existe confirmación oficial sobre el modelo exacto que utilizó el italiano, pero las imágenes alimentaron teorías y bromas en redes sociales durante horas.

La controversia terminó creciendo a una velocidad mayor que el propio partido.

Una derrota aplastante ante Ruud

Dentro de la cancha, la semifinal fue completamente distinta al recorrido heroico que había llevado a Darderi hasta ese escenario.

Ruud dominó desde el inicio y aplastó al italiano por doble 6-1 en un encuentro marcado además por interrupciones debido a la lluvia en Roma.

Luciano Darderi fue superado con facilidad. REUTERS

Darderi lució agotado físicamente después de una semana donde acumuló partidos extensos y victorias inesperadas.

El italiano había llegado a semifinales tras eliminar a Zverev en un partido dramático donde salvó cuatro puntos de partido y luego superar al español Rafael Jodar en un encuentro que terminó entrada la madrugada.

Ante Ruud, la energía desapareció rápido.

“Estaba agotado; lo di todo en el torneo”, declaró después del partido.