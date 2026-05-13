Festejos del Inter de Milán interrumpen cuartos de final del Masters de Roma

El desarrollo del encuentro de cuartos de final en el Masters 1000 de Roma entre el español Rafael Jódar y el representante de Italia Luciano Darderi se vio afectado por una interrupción este miércoles 13 de mayo de 2026. El cese de la actividad deportiva en la pista central del Foro Itálico se produjo por el ingreso de humo proveniente de las zonas exteriores al complejo, esto como consecuencia de una celebración en un inmueble cercano.

Este suceso tuvo su origen en el Estadio Olímpico de Roma, instalación ubicada cerca de la vía Del Discoboli, donde el equipo Inter de Milán disputó la final de la Copa Italia contra la Lazio. Tras obtener la victoria con un resultado de 2-0, con anotación de Lautaro Martínez, los seguidores del Inter utilizaron pirotecnia y bengalas para festejar el título.

La celebración del Inter de Milán. REUTERS

Esto generó un fenómeno único que nadie previno: el desplazamiento del humo hacia las canchas de tenis lo que trajo como consecuencia una reducción de la visibilidad necesaria para continuar con el partido de tenis en un momento clave, donde cada punto era crítico.

En el instante de la detención, Rafael Jódar mantenía un marcador de 6-5 a su favor. La presencia de la nube de humo provocó un fallo en los componentes del sistema electrónico del estadio, situación que el árbitro del encuentro señaló para oficializar la suspensión del juego. La producción televisiva de la competencia mostró un rótulo con el mensaje "Smoke delay" para describir el estado del partido.

Rafael Jódar comunicó al juez de silla su opinión respecto a la permanencia de la humareda en el lugar. Luciano Darderi reportó a sus entrenadores la ausencia de visión en el terreno de juego. El calendario del torneo registraba retrasos acumulados por las precipitaciones pluviales acontecidas en la capital de Italia durante las horas previas. El evento se encontraba en horario nocturno al momento de este incidente.