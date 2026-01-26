Jannik Sinner se mantiene firme en busca de tricampeonato en Australian Open

Jannik Sinner, N.2 del ranking y vigente campeón del torneo, se clasificó para cuartos de final del Australian Open 2026 tras vencer cómodamente este lunes a su compatriota Luciano Darderi (N.25) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2).

"En el tercer set estaba cansado, pero supe elevar mi nivel de juego para cerrar en tres sets", destacó Sinner, quien precisó que Darderi es "un buen amigo, lo que añadía una dificultad" al encuentro.

Darderi tuvo que esperar al sexto juego para inaugurar su casillero, pero Sinner cerró fácilmente el set en 27 minutos en su siguiente turno de saque.

Jannik Sinner busca su tercer título consecutivo en el Australian Open 2026. AFP

El segundo set estuvo más reñido, pero Darderi no era capaz de romper el servicio de Sinner, que acabó ganando de nuevo.

En el tercero, Darderi pudo conservar al menos su servicio y llevar el desenlace al tie break después de salvar dos bolas de partido en el décimo juego, antes de sucumbir al poderío de Sinner unos minutos después.

Un triunfo fácil para Sinner, al menos mucho más que en la ronda anterior, cuando el italiano pasó muchos apuros ante el estadounidense Eliot Spizzirri, víctima de calambres debido al calor.

El campeón en Melbourne en las últimas dos ediciones se mostró satisfecho con la eficacia de su servicio (19 aces contra Darderi) y en general con su nivel de su juego y los cambios aportados en los últimos meses.

"Intento ser más imprevisible y parece que está funcionando", destacó.

Por un puesto en semifinales en Melbourne, Sinner se enfrentará el miércoles al estadounidense Ben Shelton (N.7), quien derrotó al noruego Casper Ruud (N.13).

El italiano, de 24 años, aspira en Australia a un quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Melbourne.

BFG