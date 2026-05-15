Selección de Arabia Saudita: historia, datos y quién es su máximo goleador

El debut de Arabia Saudita en USA 1994 sigue siendo su participación más gloriosa. En aquella edición, no solo clasificaron a Octavos de final en su primer intento, sino que regalaron al mundo uno de los mejores goles de la historia: Saeed Al-Owairan recorrió casi todo el campo eludiendo a cinco jugadores belgas para anotar el "gol maradoniano" del torneo. Aquella generación puso a los Halcones en el mapa, demostrando un nivel técnico que sorprendió a las potencias europeas.

Tras ese éxito, el equipo vivió una etapa de altibajos caracterizada por su dominio absoluto en Asia pero dificultades extremas en el escenario mundial, incluyendo una dolorosa derrota 8-0 ante Alemania en 2002. Sin embargo, Arabia Saudita nunca dejó de invertir en su liga local, manteniendo una base de jugadores que, a diferencia de otras selecciones, compiten casi exclusivamente en su propio país, lo que les otorga una cohesión táctica y un entendimiento casi telepático en el campo.

El capítulo más reciente y electrizante ocurrió en Qatar 2022. Bajo el mando de Hervé Renard, los saudíes lograron lo impensable al derrotar 2-1 a la Argentina de Lionel Messi en el partido inaugural del grupo. Aunque no avanzaron de fase, esa victoria es considerada la mayor sorpresa estadística en la historia de los Mundiales por el ranking de ambos equipos. Actualmente, con la masiva inyección económica en su liga profesional, Arabia Saudita se prepara para 2026 y su propia sede en 2034 como una potencia que ya no teme a ningún gigante.

DATO CURIOSO:

En su debut en el Mundial de Estados Unidos 1994, Arabia Saudita sorprendió al mundo. Al-Owairan anotó un gol contra Bélgica recorriendo 69 metros en 11 segundos, regateando a medio equipo rival. Lo curioso: El gol fue tan famoso que en su país lo llamaron el "Maradona del Desierto". Sin embargo, al regresar a Arabia, Al-Owairan fue encarcelado y suspendido del futbol por un tiempo debido a "comportamientos no acordes a las leyes del país" tras ser visto en un club nocturno. Pasó de héroe nacional a la cárcel en meses.

La mejor participación de Arabia Saudita en un Mundial fue llegar a Octavos de final en 1994 Facebook Saudi Arabian Football Federation

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Octavos de Final (USA 1994).

Mejor posición (Era Moderna): Octavos de Final (1994).

Récord histórico (Partidos): 19 PJ | 4 PG | 2 PE | 13 PP.

Goles: 14 a favor | 44 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Sami Al-Jaber (3 goles).

Jugador con más partidos: Mohammed Al-Deayea (10 partidos).

Gol más rápido: Saleh Al-Shehri (Minuto 48 vs. Argentina, 2022). Nota: Arabia Saudita es históricamente un equipo de reacciones en el segundo tiempo.

Racha de clasificaciones: 4 consecutivas (1994 - 2006). Confederación: AFC (Asia).