Mundial sub 20 femenil 2026: México al Grupo A con las anfitrionas y Argentina

Con México siendo parte del Grupo A con Polonia (las anfitrionas), Argentina y Benín, así quedaron confirmados cada uno de los seis sectores para el Mundial femenil sub 20 a disputarse del 5 al 27 de septiembre de 2026; Corea del Norte defiende su cetro.

Este viernes 15 de mayo se llevó a cabo el sorteo, donde México fue parte del Bombo 2 al consagrarse como una de las 4 naciones calificadas por parte de Concacaf; Canadá, Estados Unidos y Costa Rica acompañan al Tri.

Durante la 12° edición del certamen, un total de 24 países participantes tratarán de convertirse en el sexto país campeón del mundo de la categoría; Alemania, Estados Unidos y Corea del Norte (actuales campeonas) son las máximas ganadoras.

Todos los Grupos en el Mundial femenil sub 20

Con el calendario por confirmarse en los siguientes días, estos son los seis Grupos para el Mundial femenil sub 20 a disputarse en Polonia 2026:

Grupo A: Polonia, México, Argentina y Benín.

Grupo B: Brasil, Canadá, Inglaterra y Tanzania.

Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana y Ecuador.

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda e Italia.

Grupo E: Corea del Norte, Colombia, Costa Rica y Portugal.

Grupo F: España, Nigeria, China y Nueva Caledonia.

* A Octavos de Final, califican las 2 mejores de Grupo y los 4 mejores terceros lugares.

Todas las campeonas en la historia

Corea del Norte, Alemania y Estados Unidos cuentan con 3 títulos en su historia, mientras que España y Japón tienen un cetro en sus vitrinas. Estas son todas las ediciones del Mundial sub 20 femenil con sus monarcas

2002 / Estados Unidos.

2004 / Alemania.

2006 / Corea del Norte.

2008 / Estados Unidos.

2010 / Alemania.

2012 / Estados Unidos.

2014 / Alemania.

2016 / Corea del Norte.

2018 / Japón.

2022 / España.

2024 / Corea del Norte.

Corea del Norte, Estados Unidos y Alemania son las máximas ganadoras en la historia del Mundial sub 20 femenil. Redes

BFG