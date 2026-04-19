Atlas vence a Santos Laguna y se mete a zona de Liguilla del Clausura 2026

El equipo rojinegro consiguió una victoria de oro puro en sus aspiraciones por trascender en el semestre. En un duelo lleno de tensión y dramatismo absoluto, Atlas venció por la mínima diferencia a Santos Laguna en la complicada cancha del Estadio TSM Corona. Este triunfo, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, catapulta a los tapatíos a la séptima posición de la tabla general con 22 puntos, manteniendo vivo y latente el sueño de la Liguilla directa, recordando que en este certamen desapareció el formato de Play-In y únicamente los ocho mejores avanzan a la fiesta grande del futbol mexicano.

MANUEL CAPASSO SE VISTE DE HÉROE PARA LOS ROJINEGROS EN TORREÓN

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras mostraron una urgencia evidente por sumar unidades en esta recta final. Sin embargo, fueron los visitantes quienes pegaron primero para silenciar a la afición local. Corría apenas el minuto 21 cuando Manuel Capasso aprovechó una jugada prefabricada tras el cobro de una falta para mandar el esférico al fondo de las redes. El talentoso jugador conectó un potente y raso disparo desde el centro del área, incrustando la pelota junto al palo izquierdo, un impacto imposible de detener para la zaga lagunera. Este tanto solitario dictó el rumbo del encuentro y llenó de confianza a los dirigidos por la academia.

Los Guerreros intentaron reaccionar antes del descanso, adelantando líneas y buscando el arco rival mediante aproximaciones de peligro cortesía de Ezequiel Bullaude y Fran Villalba, pero la defensa visitante se mantuvo firme como una auténtica muralla. El partido se tornó sumamente ríspido en el medio campo, obligando al árbitro central a controlar los ánimos con tarjetas amarillas, amonestando a elementos como Efraín Orona y Kevin Balanta por el bando local. Por su parte, la visita apostó por mantener el orden táctico, comandados por el liderazgo de Aldo Rocha, para conservar su valiosa ventaja rumbo a los vestidores.

SANTOS LAGUNA PERDONA Y FALLA UN PENALTI CLAVE EN LA SEGUNDA MITAD

Para la parte complementaria, la intensidad alcanzó su punto máximo y el sufrimiento se apoderó del banquillo rojinegro. El cuadro de la Comarca Lagunera encontró una oportunidad inmejorable para igualar los cartones cuando el silbante señaló un penalti a su favor al minuto 57, tras una infracción sobre Kevin Picón cometida por Eduardo Aguirre dentro del área. La responsabilidad total recayó en los botines de Lucas Di Yorio, pero el atacante perdonó de forma increíble al cobrar con un disparo por abajo que el arquero visitante logró adivinar y detener a la izquierda, ahogando el grito de gol al minuto 59.

A partir de esa falla monumental, la frustración se apoderó por completo del cuadro albiverde. Aunque el técnico mandó al campo a revulsivos ofensivos como Cristian Dájome, Ramiro Sordo y el juvenil Tahiel Jiménez, los embates locales carecieron de la contundencia necesaria. El duelo incluso tuvo intervención de la tecnología cuando el VAR anuló un posible penalti a favor del conjunto tapatío al minuto 74. En los instantes finales, la visita cerró filas, refrescó sus líneas con ingresos como los de Mateo García y Édgar Zaldívar, y soportó heroicamente los seis minutos de compensación para llevarse a casa tres puntos que valen su peso en oro.