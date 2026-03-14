El ritual del Chelsea en el medio campo que irrita a rivales y árbitros en la Premier League

Hay gestos que en el futbol duran apenas unos segundos pero terminan diciendo mucho más que un gol. En el Chelsea, ese gesto ocurre antes de que el balón empiece a rodar.

Once futbolistas vestidos de azul caminan hacia el círculo central. Se juntan alrededor del balón, inclinan la cabeza y se abrazan como si compartieran un secreto. El ritual dura apenas unos instantes. Luego el árbitro pita y comienza el partido.

Lo que parecía una simple reunión se ha convertido en uno de los temas más incómodos de la Premier League.

Porque el Chelsea ya no lo hace como todos los equipos. Lo hace justo en el centro del campo. Exactamente donde está colocado el balón. Y lo repite antes de cada tiempo.

El gesto, aparentemente inofensivo, está empezando a desesperar a rivales, aficionados y ahora también a los árbitros como sucedió este sábado antes del inicio del encuentro entre el Chelsea y el Newcastle

Un ritual que nació en inicio de año

Todo comenzó el 28 de enero en el Estadio Diego Armando Maradona. Aquella noche el Chelsea visitó al Napoli en el último partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Los ingleses necesitaban ganar para asegurar su lugar en los octavos de final. El partido fue caótico, intenso y terminó con una remontada 3-2 que dejó a los londinenses con el boleto en la mano.

Antes de iniciar el encuentro, los jugadores se reunieron en el círculo central para darse ánimo. Nada extraordinario, salvo que no lo hicieron en las inmediaciones de su área sino en el medio campo.

Pero el futbol está lleno de supersticiones.

Tres días después el Chelsea volvió a ganar. Aquella vez remontó un 2-0 contra el West Ham United para imponerse 3-2.

La coincidencia fue suficiente.

Desde entonces el equipo repite la ceremonia antes de cada mitad. El círculo central como territorio

La diferencia es que no lo hacen en cualquier parte del campo. Eligen el círculo central, el mismo punto donde debe arrancar el partido. Ahí forman un anillo cerrado alrededor del balón.

El gesto parece una mezcla entre motivación interna y mensaje externo. Una forma de recordarse que están juntos, pero también de marcar territorio frente al rival.

No todos lo interpretan con simpatía.

En las últimas semanas, las aficiones de Aston Villa y Wrexham comenzaron a abuchear el ritual incluso antes de que comenzaran los partidos.

Algunos futbolistas rivales también se han mostrado incómodos mientras esperan que termine la escena.

El círculo central es, después de todo, un lugar neutral. Y el Chelsea lo ocupa como si fuera suyo. El árbitro que se metió al ritual

El episodio más extraño ocurrió hoy.

Cuando los jugadores del Chelsea comenzaron su reunión habitual, el árbitro Paul Tierney caminó hacia el centro del círculo… y se quedó ahí.

El árbitro Paul Tierney se quedó en el centro TNT

Literalmente en medio.

Los futbolistas azules lo rodearon como si fuera parte del equipo. El mediocampista Cole Palmer incluso le dio un abrazo antes de que terminara la arenga.

Tierney no repitió el gesto antes del segundo tiempo, pero la escena ya había dado la vuelta al mundo.

Un árbitro dentro del grito de guerra de uno de los equipos que dirige no es algo que se vea todos los días.

El origen de la idea

El actual entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, no se atribuye el invento.

De hecho, insiste en que fue una iniciativa de los propios jugadores.

Aunque dentro del club algunos señalan la influencia de Willie Isa, exjugador del Wigan Athletic que fue contratado hace poco más de un año para trabajar en el área de desarrollo y apoyo a los futbolistas.

Isa se ha especializado en dinámicas de grupo y liderazgo dentro del vestidor. El ritual encaja perfectamente con esa filosofía.

En el futbol moderno todo se estudia. Cada detalle puede convertirse en una ventaja mental.

Pero también puede provocar rechazo.

El exdelantero de Liverpool y Real Madrid, Steve McManaman, no ocultó su molestia durante una transmisión en TNT Sports.

“Para ser sincero, me parece ridículo”, dijo. “Hoy en día, con las ventajas psicológicas que se pueden obtener, a todo el mundo se le ocurre una nueva idea absurda, y esta es una de ellas”.

La crítica resume bien la sensación que empieza a rodear al ritual. Para algunos es una herramienta de cohesión. Para otros es simplemente una provocación innecesaria.

Al menos este sábado, el ritual no tuvo ningún poder sobre el rival ya que el Newcastle se llevó el partido 1-0 con gol de Anthony Gordon al minuto 18.

Es la primera victoria del Newcastle en Standford Bridge desde 2012.