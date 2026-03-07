“No somos un equipo completo”: Guardiola se baja del barco de los contendientes este año

El técnico Pep Guardiola reconoció que el Manchester City todavía está lejos de alcanzar su mejor versión, aunque dejó entrever que continuará al frente del proyecto y confía en que el equipo dará un salto importante la próxima temporada.

Los dichos de Guardiola se dan a unos días de enfrentarse al Real Madrid en el duelo de ida de su serie de octavos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu y cuando se encuentra a siete puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League.

El entrenador catalán señaló que el conjunto inglés atraviesa una etapa de cambios dentro de su plantilla, por lo que considera que aún no es un equipo consolidado para competir con la máxima solidez por todos los títulos.

“No somos un equipo completo para competir, para ser realmente sólidos”, admitió Guardiola al analizar el presente del club, que sigue en la pelea por diferentes competiciones en el futbol europeo.

“Esa es la realidad, pero estamos en medio de muchos cambios”, explicó el entrenador, quien añadió que si el grupo logra adaptarse rápidamente a las modificaciones dentro del equipo, el club podrá llegar a la parte decisiva de la temporada con posibilidades reales de competir por los títulos.

El Manchester City se encuentra a siete puntos del Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Reuters

Guardiola también dejó claro que tiene confianza en el potencial del proyecto deportivo que encabeza en el club inglés, donde ha construido una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

Estoy bastante seguro de que la próxima temporada será mejor. La próxima temporada será mejor, no tengo dudas”, afirmó.

El estratega catalán, quien tiene contrato con el club hasta 2027, ha sido objeto de especulaciones sobre su futuro después de casi una década al frente del equipo. Sin embargo, sus recientes declaraciones sugieren que su intención es continuar liderando el proyecto mientras el plantel completa el proceso de renovación que atraviesa actualmente.

Con esa perspectiva, Guardiola considera que el Manchester City todavía tiene margen para evolucionar y que el verdadero potencial del equipo podría verse reflejado con mayor claridad a partir de la próxima temporada.