Revolución en el futbol mexicano: la Liga MX Femenil BBVA inicia una nueva era

La Liga MX Femenil vive la transformación más importante desde su creación. A partir del Torneo Apertura 2026, el circuito estrenará un nuevo sistema de competencia, cambiará oficialmente su nombre a Liga Femenil BBVA, presentará una nueva identidad visual y pondrá en marcha una estrategia comercial que busca consolidar al campeonato mexicano entre los mejores del mundo.

La reestructuración, anunciada por la Federación Mexicana de Futbol tras un proceso de análisis de dos años, comenzará oficialmente el próximo 31 de julio, fecha en la que arrancará el Apertura 2026 bajo este nuevo modelo.

Durante la presentación, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, destacó que esta renovación responde a una estrategia con visión de largo plazo y reiteró que el objetivo es que el campeonato mexicano se coloque entre las tres mejores ligas de futbol femenil del mundo por su nivel deportivo.

Mikel Arriola estuvo en el evento de presentación. David Olaff

“Ahora comienza una nueva etapa. Esta transformación es el resultado de una estrategia con visión de largo plazo. Nuestro objetivo es claro: consolidar a la Liga Femenil BBVA como una de las mejores ligas de futbol femenil del mundo y convertir a México en un referente global de este deporte”, señaló.

LA LIGA MX FEMENIL TIENE GENTE PREPARADA

Arriola también reconoció el desarrollo integral de las futbolistas mexicanas al destacar que un alto porcentaje de ellas cuenta con estudios universitarios e incluso varias han cursado estudios de posgrado, un aspecto que, aseguró, refleja el crecimiento profesional de la Liga.

Uno de los principales cambios estará en el calendario de competencia. Un diagnóstico realizado por la Liga reveló que el torneo mexicano disputaba 336 partidos por temporada, un 96% más que el promedio de las principales ligas femeniles de referencia, situación que incrementaba la carga física de las futbolistas, disminuía el valor de cada encuentro y limitaba el potencial comercial del campeonato.

Pese al elevado número de encuentros, la Liga destacó que durante el torneo pasado registró más tiempo efectivo de juego que campeonatos de referencia como la liga de Alemania y la Liga F de España, un indicador que respalda el crecimiento futbolístico del torneo mexicano.

LIGA FEMENIL SIN JORNADAS DOBLES

Ante este panorama, la nueva estructura eliminará las jornadas dobles, reducirá los traslados de los equipos para disminuir el desgaste físico y abrirá espacios en el calendario para facilitar la participación de los clubes mexicanos en competencias internacionales como la Concacaf W Champions Cup, además de fortalecer la experiencia para aficionados y patrocinadores. La apuesta es clara: más calidad y competitividad, no necesariamente una mayor cantidad de partidos.

La Liga MX Femenil entra en una nueva era David Olaff

La presidenta de la Liga Femenil BBVA, Mariana Gutiérrez, aseguró que el nuevo formato busca elevar la competitividad del torneo sin perder de vista el bienestar de las jugadoras.

“Este nuevo modelo y calendario harán una competencia más fuerte, más atractiva y más competitiva, siempre poniendo en el centro a nuestras jugadoras”, afirmó.

¿A qué le apuesta la liga Femenil?

La transformación también alcanzará la imagen del campeonato. A partir de esta temporada, la competencia adoptará oficialmente el nombre de Liga Femenil BBVA, estrenará logotipo, recuperará a VOIT como balón oficial, relanzará su himno en colaboración con Amazon Music y presentará la campaña “Hechas de Historia”, con la intención de fortalecer la identidad de la liga.

“Queremos construir una marca icónica y atemporal que refleje la fuerza, el talento y el espíritu de nuestras jugadoras”, expresó Lucía Olvera, directora general de Marketing y Patrocinios de la FMF.

En el aspecto comercial, la Liga también dio a conocer la centralización de los derechos de transmisión de siete clubes, medida que busca unificar la oferta audiovisual y aprovechar el crecimiento del interés por el futbol femenil en México. De acuerdo con los datos presentados por la organización, seis de cada diez mexicanos ya muestran interés por seguir la Liga Femenil BBVA, mientras que las audiencias alcanzaron 102 millones de televidentes entre televisión, streaming y la plataforma FutFem Donde Sea durante los últimos 18 meses.

Yanin Madrid del Club Puebla estuvo en el evento. David Olaff

Con esta reestructuración, la Liga Femenil BBVA apuesta por una competencia más sostenible, atractiva y competitiva, privilegiando la calidad sobre la cantidad de encuentros y con el objetivo de seguir creciendo hasta convertirse en una referencia internacional del futbol femenil.