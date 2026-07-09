ARMYs y Chivas: ¿por qué las fans de BTS se están haciendo Chivahermanas tras el Mundial 2026?

Las ARMYs encontraron en Chivas un nuevo equipo para seguir después del Mundial 2026. Lo que comenzó como una serie de publicaciones y referencias en redes sociales terminó convirtiéndose en un fenómeno entre las fans de BTS, quienes ahora muestran su apoyo al Rebaño Sagrado y hasta proponen ideas para combinar el universo del K-pop con el futbol mexicano.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana, muchas personas que descubrieron su gusto por el futbol durante el Mundal decidieron seguir la Liga MX. Entre las opciones, Chivas fue uno de los clubes que más llamó la atención de las nuevas aficionadas, incluidas las integrantes del famoso fandom de BTS.

Armys Foto: Elizabeth Velazquez

¿Por qué las ARMYs comenzaron a seguir a Chivas?

No existe un momento exacto que explique por qué las ARMYs eligieron al conjunto rojiblanco, pero sí hubo varios acontecimientos que ayudaron a fortalecer esa conexión.

Uno de los primeros ocurrió cuando la Selección de Corea del Sur utilizó las instalaciones de Chivas como centro de entrenamiento durante el Mundial 2026. Poco después empezó a circular una imagen en la que aparentemente Heung Min Son portaba la playera rojiblanca.

Chivas Mexsport

Con el paso de los días se confirmó que esa fotografía había sido creada con inteligencia artificial o editada con Photoshop. Aun así, la imagen despertó la curiosidad de muchas fans, que comenzaron a relacionar al club con el futbol surcoreano.

Otro aspecto que ayudó fue la forma en la que Chivas aprovechó la conversación en redes sociales. El equipo publicó imágenes promocionales con una estética inspirada en los K-Dramas para anunciar algunos de sus partidos, especialmente el encuentro frente a Corea del Sur, donde presentó a varios de sus seleccionados con un estilo que recordó a las producciones coreanas.

Foto tomada de @Chivas

También influyó la popularidad de Armando "Hormiga" González, conocido entre los aficionados como "el Otaku del Gol", ya que su gusto por el anime japonés hizo que muchas seguidoras de la cultura asiática se sintieran identificadas con el futbolista.

Chivas respondió al fenómeno con un mensaje para las nuevas aficionadas

Lejos de ignorar la tendencia, el club decidió darle la bienvenida a las nuevas seguidoras mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

“Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas. Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores”.

Mientras que Chivas Femenil también se sumó con otro mensaje:

“Bienvenidas las nuevas ChivaHermanas!”.

Las ARMYs ya proponen ideas para unir a BTS con Chivas

La emoción de las nuevas Chivahermanas no se quedó solo en redes sociales. Algunas ARMYs comenzaron a compartir propuestas para acercar todavía más el mundo del K-pop con el club rojiblanco.

Una de las ideas que más ha llamado la atención es la creación de un lightstick oficial de Chivas, un accesorio muy popular entre los grupos de K-pop que representa la identidad de cada artista y que se sincroniza con la música durante los conciertos.

Además, varias fans han imaginado colaboraciones entre los integrantes de BTS y jugadores del equipo. Una de las combinaciones más comentadas es la de Jungkook con Armando "Hormiga" González, ya que ambos comparten su afición por el anime.