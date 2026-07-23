Sigue la novela: Ángel Correa aún es jugador de Tigres

Ángel Correa continúa en Monterrey y, por ahora, sigue siendo futbolista de Tigres. El delantero argentino no se presentó este jueves al Centro de Entrenamiento Tigres (CET) luego de recibir un permiso especial por parte del club, mientras las negociaciones con River Plate permanecen abiertas.

Según reportes, el atacante todavía no tiene autorización para abandonar la ciudad. Aunque existe disposición de todas las partes para concretar la operación, el campeón del mundo con Argentina deberá esperar a que Tigres dé el visto bueno antes de viajar y cerrar su incorporación al conjunto de Buenos Aires.

La negociación parecía encaminada desde hace varios días; sin embargo, de última hora surgieron ajustes en algunos de los términos del acuerdo. Tanto la directiva auriazul como la de River Plate buscaron modificar ciertos detalles de la operación con la intención de construir un escenario favorable para todos los involucrados, por lo que las conversaciones volvieron a ponerse sobre la mesa.

Todavía no hay acuerdo definitivo

Mientras continúan las pláticas entre ambos clubes, Correa permanece en Monterrey y mantiene su vínculo contractual con Tigres, institución que conserva el control sobre cualquier movimiento del futbolista.

El delantero recibió autorización para no reportar al entrenamiento de este jueves, una decisión tomada en común acuerdo con el club mientras se intenta resolver su futuro. Sin embargo, eso no significa que su salida sea un hecho.

El campeón del mundo en Qatar 2022 permanece a la espera de que las directivas logren destrabar los últimos puntos de la negociación. Solamente cuando exista un acuerdo definitivo podrá abandonar la ciudad para viajar y realizar los trámites correspondientes con River Plate.

Por ahora, la novela continúa. Ángel Correa sigue siendo jugador de Tigres, permanece en Monterrey y será en los próximos días cuando se conozca si finalmente regresa al futbol argentino o continúa defendiendo los colores auriazules.