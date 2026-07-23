El último aliento de Nicolás Otamendi: cierra su ciclo en la Selección Argentina

Tras disputar la final del Mundial 2026, Nicolás Otamendi oficializó su despedida de la Selección Argentina. Lo hizo mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en la que el zaguero central puso punto final a una trayectoria que se convirtió en símbolo de templanza para el aficinado albiceleste.

El mensaje cierra un capítulo dorado para el jugador y para toda una generación que lo vio transformarse en el General de la defensa. Otamendi se retira con la chapa de campeón mundial, habiendo sido la piedra angular en la estructura táctica que llevó a Argentina a la cima en Qatar 2022.

La carrera de Nicolás Otamendi es la historia de un sobreviviente del futbol moderno. Surgido en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, su temperamento y capacidad de anticipación lo llevaron rápidamente al futbol europeo, donde vistió camisetas de gran peso como las del Manchester City, el Valencia y el Benfica.

¿Por qué Otamendi marcó época en la albiceleste?

Sin embargo, su verdadera leyenda se forjó con la camiseta nacional. A menudo criticado en sus inicios, Otamendi demostró una resistencia mental poco común. Aprendió a canalizar su agresividad deportiva hacia un celoso orden defensivo, convirtiéndose en el compañero ideal para cualquier central que tuviera a su lado. Su estilo, caracterizado por cruces providenciales, un juego aéreo dominante y una garra innegociable, lo transformó en el líder de un equipo que aprendió a sufrir y a ganar.

Nicolás Otamendi abrazando a Rodrigo de Paul.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección argentina, fue el privilegio más grande que me dio el futbol”, señaló el veterano de 38 años en Instagram.

Otamendi se refirió a la final perdida ante España el pasado domingo: “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”.

Un ejemplo de vigencia en Argentina

Más allá de los títulos, lo que deja Otamendi es un ejemplo de vigencia. A pesar de los años y de enfrentar a los delanteros más temibles del planeta, su nivel nunca decayó. Fue, durante años, el intocable del fondo, el hombre que siempre estaba donde el peligro acechaba.

Su adiós marca el fin de una era de transformación para la Albiceleste. “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”, expresó en su mensaje.