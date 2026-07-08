Alexia Putellas se le escapa a la Liga MX Femenil para hacer maletas rumbo al balompié inglés

La histórica centrocampista española Alexia Putellas, ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro, se incorporó este miércoles a las London City Lionesses. El movimiento sacude el mercado del futbol femenino en Europa al confirmarse su llegada a Inglaterra tras finalizar su contrato con el Barcelona.

Putellas, de 32 años, cerró una etapa de 14 temporadas con el club catalán, con el que conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones femenina (Champions League), quedando en libertad absoluta para negociar su futuro desde finales de junio. Se especuló que podría tener su nuevo destino un equipo de la Liga MX femenil, como pasó con su compañera Jennifer Hermoso cuando dejó el futbol español.

La ambición y el firme compromiso de las Lionesses de crecer como un club independiente exclusivamente femenino conectan profundamente conmigo. Espero poder marcar la diferencia en el campo mientras luchamos por títulos", afirmó Alexia Putellas, nueva jugadora de las London City Lionesses.

El factor Michele Kang en el fichaje de Alexia Putellas

El equipo inglés pertenece a la empresaria Michele Kang, quien también es propietaria del OL Lyon. Este factor añade morbo al fichaje, ya que la selección española y exreferente blaugrana derrotó precisamente al Lyon en la final europea el pasado 23 de mayo, antes de unirse al proyecto de la magnate.

Alexia Putellas encarna la cúspide del talento, la dedicación y la visión en el fútbol femenino. Su decisión de unirse a nuestro club independiente, con las mujeres como prioridad, es un poderoso respaldo", señaló Michele Kang, propietaria de la escuadra británica.

El crecimiento del London City Lionesses en Inglaterra

Las London City Lionesses lograron el ascenso a la Super League femenina de Inglaterra en 2025. En su primera campaña dentro del máximo circuito terminaron en la sexta posición, una base que buscan superar de inmediato mediante la incorporación de la campeona del mundo.

Fuera de las canchas, la jugadora detalló que trabajará de la mano con la directiva para impulsar el desarrollo de categorías juveniles y expandir la marca del balompié femenil a nivel global durante los próximos años.

Datos clave del traspaso histórico: