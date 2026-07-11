Cruz Azul "correrá" al América Femenil del Estadio Ciudad de los Deportes 

El América Femenil se verá afectado durante el calendario del Torneo Apertura 2026 si el Cruz Azul varonil obtiene el permiso de cambiar su localía al Estadio Ciudad de los Deportes.

Las vigentes campeonas de la Liga MMX Femenil contemplan su salida del inmueble y jugar como locales en la cancha Centenario, en las instalaciones del club en Coapa. Mudanza obligada por efectos de logística si el Cruz Azul retorna a su antigua casa de la colonia Nochebuena por los problemas contractuales con el Estadio Banorte.

Además, hay preocupación de la directiva americanista por las condiciones de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y su respectivo gasto operativo conforme el desgaste del césped si La Máquina traslada su torneo de Liga MX.

En el Estadio Ciudad de los Deportes o como ha adoptado el americanismo "Estadio Azulcrema", las Águilas se proclamaron campeonas. Firmaron una magnífica campaña del Clausura 2026 femenil, con siete victorias y un empate en la fase regular, mientras que en la Liguilla ganaron sus duelos de vuelta sobre FC Juárez, Toluca y Monterrey.

Mientras el América Femenil realiza su pretemporada en Querétaro, donde prepararan su cita del Campeón de Campeonas contra Tigres (26 de julio, en San Antonio, Texas), la directiva americanista analiza la localía para su representativo femenil.

Al momento, el calendario de la Liga MX Femenil Apertura 2026 no se ha dado a conocer.

¿Por qué Cruz Azul saldrá del Estadio Banorte?

El Cruz Azul entró en conflicto con la administración del Estadio Banorte y su director general Alexandre Costa, por cambios en el arrendamiento.

De acuerdo con fuentes cercanas al Cruz Azul, Costa pretende imponer prácticamente todos los términos del contrato de renta que caduca hasta el 2031; esquilmos, patrocinios y operatividad son cuestiones que tienen inconforme a la entidad celeste.

El pleito contractual es complejo para ambas partes, porque el arrendamiento va de la mano con los derechos de transmisión en TUDN.

Con Cruz Azul en busca de otra sede, el Estadio Banorte se mantendrá como casa de dos clubes, del América y del Atlante, equipo que regresa al máximo circuito del futbol mexicano tras hacerse de los derechos de afiliación del Mazatlán.

En este hilo, otro problema de sumaría al conflicto del Cruz Azul con el Estadio Banorte. La ausencia significaría un incremento en la renta para los Potros de Hierro.

Estadio Banorte abre el telón

La primera jornada del Apertura 2026 contempla a los inquilinos del Estadio Banorte con juegos de visita. Atlante abre el telón del torneo en casa del Necaxa, el 16 de julio, a las 19:00 horas.

El calendario indica que La Máquina del Cruz Azul debuta ante el Atlético de San Luis. El choque en el Estadio Libertad Financiera será el 17 de julio, a las 19:00 horas.

Mientras que el América se encargará de cerrar las acciones de la primera jornada. El 18 de julio, en punto de las 21:00 horas, se mete al Estadio La Corregidora contra el Querétaro.

Entre semana se disputará la segunda fecha del Apertura 2026 y justo con el Cruz Azul vs Puebla para abrir las acciones.

El partido está programado para el 21 de julio, a las 19:00 horas, en el Banorte. Sin embargo, el aviso de la Liga MX sobre la petición del Cruz Azul por cambiar su sede local sigue en análisis.

De recibir Cruz Azul luz verde de la Liga MX para mudar sus juegos al Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Banorte abrirá oficialmente el telón el 24 de julio con el Atlante vs América (21:00 horas).