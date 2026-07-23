Figuras de la Leagues Cup 2026: las estrellas de la Liga MX y la MLS que disputarán el torneo

La Leagues Cup 2026 está por comenzar con la participación de 36 equipos, 18 de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer (MLS). Será la cuarta edición oficial del torneo y los clubes mexicanos buscarán conquistar el título por primera vez desde que la competencia adoptó su formato actual.

Hasta ahora, el campeonato ha sido dominado por equipos de la MLS. Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders levantaron el trofeo en las tres ediciones anteriores, siempre después de vencer a otro club estadounidense en la final, por lo que ningún representante de la Liga MX ha disputado el partido por el campeonato.

La edición 2026 reunirá a futbolistas con trayectoria en Europa, campeones del mundo, figuras consolidadas y jóvenes que llegan después de participar en la Copa del Mundo 2026.

Las principales figuras de la Liga MX

Uno de los nombres más destacados será el de Keylor Navas. El guardameta de Pumas llega como tricampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid y enfrentará a Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew.

Atlante contará con David Ospina, histórico portero colombiano que conquistó títulos de copa con Arsenal y Napoli, además de campeonatos de liga con Atlético Nacional. El conjunto azulgrana jugará frente a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota.

En Tigres, Nahuel Guzmán se mantiene como el principal referente del plantel tras la salida de André-Pierre Gignac. Los felinos enfrentarán a Real Salt Lake, Minnesota y Vancouver Whitecaps.

Keylor Navas está entre las principales figuras de Liga MX. Brandon/Mexsport

América tendrá como uno de sus líderes al defensa uruguayo Sebastián Cáceres, quien disputó la Copa del Mundo 2026 con su selección. Las Águilas jugarán contra San Diego FC, Portland Timbers y Austin FC.

Entre los jóvenes mexicanos destacan Armando "Hormiga" González y Gilberto Mora. El delantero de Guadalajara llega después de dos torneos consecutivos entre los máximos goleadores de la Liga MX y tras integrar la Selección Mexicana en el Mundial. Chivas enfrentará a LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders.

Por su parte, Gilberto Mora podría disputar una de sus últimas competencias con Tijuana antes de un posible traspaso al futbol europeo. Xolos jugará frente a Austin FC, San Diego FC y Portland Timbers.

Las estrellas de la MLS

Lionel Messi encabeza el grupo de figuras de la MLS. El argentino, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026, compartirá plantel en Inter Miami con Casemiro y Luis Suárez. El conjunto de Florida enfrentará a Atlético de San Luis, Rayados y León.

LAFC contará con Heung-min Son, quien dejó al Tottenham para incorporarse al futbol estadounidense. Su equipo tendrá como rivales a Guadalajara, Toluca y Querétaro.

Vancouver Whitecaps presentará a Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014 y ganador de 13 Bundesligas y dos Champions League. El conjunto canadiense jugará contra Atlante, FC Juárez y Tigres.

Otra de las incorporaciones del torneo es Antoine Griezmann, quien ya debutó con gol en Orlando City. El club enfrentará a Rayados, León y Atlético de San Luis.

El grupo de estrellas lo completa Robert Lewandowski, nuevo delantero del Chicago Fire, quien llegó a la MLS tras concluir su etapa con el Barcelona. El equipo de Chicago tendrá como rivales a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

Con este grupo de figuras, la Leagues Cup 2026 reunirá a algunos de los futbolistas más reconocidos del continente en un torneo que volverá a enfrentar a los clubes de la Liga MX y la MLS.

Los mejores partidos de la Leagues Cup se verán en las pantallas de Imagen TV, canal 3.1 de televisión abierta en México.