Rodri pasará por el quirófano tras la gloria mundialista: ¿Peligra su participación con el City?

España tocó el cielo en Norteamérica, y el epicentro de este triunfo lleva el nombre de Rodri. Tras liderar a La Roja hacia el título, el centrocampista se consagró como el capitán indiscutible y fue reconocido como el mejor jugador del torneo, llevándose el Balón de Oro.

Su desempeño en la Copa del Mundo fue una exhibición de maestría. Actuando como un ancla defensiva, Rodri fue el motor que permitió a España mantener el control del mediocampo. Con estadísticas de pases excepcionales y una capacidad defensiva que garantizó múltiples porterías a cero, su influencia fue determinante para superar a Argentina en una final agónica que terminó 1-0. Este logro cierra un ciclo de redención para el jugador, que, tras superar una grave lesión de ligamentos en 2024, regresó para brillar en Norteamérica.

Una cirugía programada para llegar al cien

Sin embargo, el éxito mundialista conlleva una pausa obligada. Según varios reportes, Rodri se someterá a una operación de espalda. A pesar de la alarma generada por la noticia, fuentes aseguran que se trata de una intervención de carácter leve, un procedimiento ambulatorio para tratar molestias crónicas. El objetivo es que pueda encarar desde el inicio la temporada 2026-2027 con el Manchester City al cien por ciento de sus capacidades físicas.

Esta cirugía estaba planificada para realizarse al concluir su participación en México, Estados Unidos y Canadá 2026, minimizando el impacto en el calendario de su equipo de la Premier League. Aunque no hay fecha exacta para su regreso, hay tranquilidad en su entorno.