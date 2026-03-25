Portugal le da un cálido recibimiento a Paulinho

Joao Paulo Dias Fernandez, ‘Paulinho’, se sumó a la concentración de la selección de Portugal, donde le dieron un cálido recibimiento por parte de jugadores y cuerpo técnico, con miras al amistoso contra México en el Estadio Azteca del próximo sábado 28 de marzo de 2026.

El delantero del Toluca recibió varias palabras y abrazos por parte de sus compañeros, a menos de 80 días para que dé inicio el Mundial 2026.

“Ahora, todos juntos. Bienvenido de nuevo, Paulinho”, indicó la cuenta oficial de la selección de Portugal.

El combinado luso llegó a la Riviera Maya, lugar en el que será su búnker en el Mundial 2026. Los dirigidos por Roberto Martínez cumplirán un plan que está avalado por la ciencia, donde estarán tres días entrenando a nivel del mar.

“La idea es entrenar al equipo, adaptarnos al cambio horario a nivel del mar y llegar a la altitud el día del partido. Es un enfoque científico, y tenemos tres días de trabajo en México antes del partido. Nuestra preparación está muy enfocada en la adaptación del cuerpo, en poder rendir bien en altitud. No hay plan B, no lo necesitamos y todo está bien organizado”, indicó el técnico Roberto Martínez.

CALENDARIO DE PORTUGAL EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Portugal vs. Rival que saldrá del Repechaje - Estadio Houston.

- Martes 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston.

- Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal – Estadio Miami.